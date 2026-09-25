Νέα στοιχεία για τις επαφές και τις κινήσεις που προηγήθηκαν της θεραπείας που οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη, έρχονται από τις καταθέσεις δύο προσώπων που εξετάστηκαν από τον ανακριτή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος μάρτυρας, αλλά και η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφοροποίησε σημαντικά όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο.

Ο υπνοθεραπευτής και οι πρώτες επαφές

Ο Νάσος Κομιανός φέρεται να περιέγραψε ενώπιον του ανακριτή τον τρόπο με τον οποίο ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη, βάζοντας στο επίκεντρο των γεγονότων και τη μάνατζερ του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στις 27 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη μάνατζερ με την οποία συνεργαζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Του ζήτησε να συναντήσει τον τραγουδιστή προκειμένου να του κάνει υπνοθεραπεία.

Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να αρνήθηκε αρχικά να αναλάβει.

«Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Το ίδιο μεσημέρι, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ακολούθησε δεύτερη επικοινωνία από τη μάνατζερ, η οποία επέμεινε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Νέα επικοινωνία φέρεται να έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη 1 το μεσημέρι. Αυτή τη φορά ο υπνοθεραπευτής δέχθηκε να συναντήσει τον τραγουδιστή.

Το ραντεβού στο Ψυχικό

Το ραντεβού είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όμως άλλαξε και τελικά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα.

Η συνάντηση έγινε σε εστιατόριο στο Ψυχικό. Μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, η κατηγορούμενη γιατρός επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως φέρεται να υποστήριξε, του προώθησε τις θεραπείες που επρόκειτο να κάνει και στη συνέχεια συμφωνήθηκε το κόστος.

Ο υπνοθεραπευτής δέχθηκε σειρά ερωτήσεων και για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την προφυλακισμένη γιατρό σχετικά με τον τραγουδιστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε μήνυμα που είχε στείλει το πρωί της Τρίτης, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας. Όταν ρωτήθηκε για τη φράση που περιείχε, φέρεται να εξήγησε:

«Της έγραψα ότι θα τον στριμώξω».

Όπως διευκρίνισε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναφερόταν στο δικό του προγραμματισμένο ραντεβού για την Τετάρτη.

Η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας – Δεν γνώριζα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα»

Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από την τρίωρη κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία εξετάστηκε χθες Πέμπτη (24/9) από τον ανακριτή.

Η μάρτυρας φέρεται να άλλαξε σε συγκεκριμένα σημεία όσα είχε αναφέρει στην προανακριτική της κατάθεση, ενώ ιδιαίτερο βάρος έδωσε στο ζήτημα της νομιμότητας του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιούνταν οι θεραπείες ήταν παράνομα.

«Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;», φέρεται να είπε στον ανακριτή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι εργαζόμενες δεν γνώριζαν πως υπήρχε συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθείται.

«Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», φέρεται να ανέφερε.

«Η γιατρός έδινε τις οδηγίες»

Η νοσηλεύτρια βρισκόταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, σε διπλανό δωμάτιο την κρίσιμη ώρα, όπου πραγματοποιούνταν πλασμαφαίρεση σε άλλον πελάτη.

Στο πλαίσιο της εξέτασής της, φέρεται να απέδωσε στην κατηγορούμενη γιατρό τον κεντρικό ρόλο στις οδηγίες που δίνονταν στο προσωπικό, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ήταν που καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι διαδικασίες.

Η ίδια, ωστόσο, επέμεινε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε ζήτημα νομιμότητας με τον εξοπλισμό.

Τι είπε για τα κρίσιμα λεπτά

Η νοσηλεύτρια φέρεται να υποστήριξε ότι όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι περίπου τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, το πρώτο τηλεφώνημα έγινε μεταξύ 16:00 και 16:10 σε αναισθησιολόγο, προκειμένου να ζητηθούν οδηγίες.

Ακολούθησε τηλεφώνημα στον άνθρωπο από τον οποίο είχε αγοραστεί ο απινιδωτής.

Το ερώτημα, όπως φέρεται να εξήγησε, ήταν γιατί ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, με τον άνθρωπο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να εξηγεί ότι η συσκευή έπρεπε να είναι φορτισμένη.

«Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος», φέρεται να ανέφερε.

Η διαφορετική ώρα άφιξης του Μαζωνάκη

Ένα ακόμη σημείο που τέθηκε στον ανακριτή ήταν η ώρα κατά την οποία έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο.

Στην αρχική, προανακριτική κατάθεσή της, η νοσηλεύτρια είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στις 15:30.

Όταν ρωτήθηκε για τη διαφοροποίηση, φέρεται να υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ώρα αποτελούσε τη «γραμμή» που είχε δοθεί από τη γιατρό.

«Αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός», φέρεται να είπε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η ίδια είχε φτάσει στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι και δεν γνώριζε πότε ακριβώς είχε φτάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Εγώ έφτασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, ήταν μέσα ήδη όταν έφτασα», φέρεται να ανέφερε.

«Υποψίες πως υπάρχει προστασία για το ιατρείο της Καρνεάδου» λέει ο Πατούλης

Μιλώντας στο MEGA το πρωί της Παρασκευής (25/9) ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: «ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι ιατρείο με τον ΕΟΠΥΥ, δεν πηγαίνει ο ασφαλισμένος. Πηγαίνει κάποιος που θέλει να δώσει αρκετά χρήματα – απ’ ότι έχουμε ακούσει – και από την άλλη πλευρά είναι κάποια ιατρεία που πήγαν αρκετοί celebrities. Δεν έχει βγει κάποιος να μας πει κάτι.

Εδώ απ’ ότι αντιληφθήκαμε διακινούνταν και συνταγές που πήγαιναν σε κάποια φαρμακεία. Δεν πρέπει αυτά να γνωστοποιηθούν; Να δούμε ποιες ήταν συνταγές, ποια ήταν τα φαρμακεία, ποιοι ήταν οι γιατροί ενδεχομένως οι οποίοι μπορεί να πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο ή να λέγανε να πάνε;

Εγώ αυτή τη στιγμή υποψιάζομαι ότι υπάρχει μία προστασία ενδεχομένως. Διότι εάν γινόντουσαν όλα αυτά τα οποία περιγράφονται, θα ανοίξουν και ενδεχομένως και άλλα στόματα και θα ακουστούν. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό.

Σχετικά με την εμπλοκή του ΙΣΑ σε συνέδρια και επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα της ευεξίας και της μακροζωίας, ο κος Πατούλης διευκρίνισε ότι ο ΙΣΑ δεν είχε δώσει αιγίδα στο επίμαχο συνέδριο όπου παρουσιάστηκαν οι παράνομες μέθοδοι, αλλά η Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού.

Για την εμφάνισή του ως «CEO» σε ιστοσελίδα κλινικής στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι αυτό έγινε παράτυπα και εν αγνοία του.

«Είχα ένα παλιό ιατρείο στο Μαρούσι και προφανώς αυτό το ιατρείο μετά από την εμπλοκή μου και στην περιφέρεια και σε όλες αυτές τις πιο έντονες αυτοδιοικητικές δραστηριότητες, αυτό μετατράπη και το 2022 λειτουργεί με απόλυτο νόμιμο τρόπο ως ιατρείο πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας. Προφανώς όχι από εμένα. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και εκεί υπάρχουν και ο πλαστικός και ο δερματολόγος αντίστοιχα ως επιστημονικά υπεύθυνοι».

«Στη δεύτερη εταιρεία στην οποία συμμετείχα υπήρχε ένας συνάδελφος, ένας εξαιρετικός επιστήμων, ο οποίος είναι ε γναθοχειρουργός και ο οποίος ήρθε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη έχοντας δύο τέτοιες εταιρείες. Μου ζήτησε αν μπορούσα να τον βοηθήσω για να μπορέσει να ενταχθεί μέσα στο γίγνεσθαι της ιατρικής και οδοντιατρικής. Και μάλιστα σε ένα ιατρείο παλιό που έκλεισε του προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου, στεγάζεται αυτό το οδοντιατρείο και στο οποίο εγώ συμμετέχω κατά 50% ως εταίρος. Αυτή είναι η δεύτερη εταιρεία. Και μιλάμε για δύο ιατρεία τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνους και τα οποία λειτουργούν ως ιατρεία, δεν είναι κάτι άλλο.

Είναι δύο ιατρεία τα οποία δεν έχω καμία συμμετοχή, ούτε επιστημονική, ούτε προφανώς εταιρική και στην οποία είναι ένα κέντρο αισθητικής και ένα ιατρείο αισθητικής, το οποίο έχει ο εταίρος με τον οποίο είχαμε το ιατρείο».

Υπήρξε σε μία διαφημιστική διαδικασία, την οποία προφανώς χωρίς να το γνωρίζω εγώ με είχε βάλει ο διαχειριστής του κυρίου που σας αναφέρω, ενώνοντας όλες αυτές τις δραστηριότητές του, βάζοντας κι εμένα, θέλοντας να με βάλει ως πρόεδρο της Elite Tour που είμαι πρόεδρος και με έβαλε ως πρόεδρος τιμής ένεκεν. Όχι ως CEO. Ως πρόεδρος του site αυτού, το οποίο διαφήμιζε αυτές τις δραστηριότητες. Δεν έχω καμία σχέση», είπε.

«Η προποφόλη στα χέρια μη ειδικού μπορεί να σκοτώσει« λέει ο Γρηγόρης Λέων

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μιλώντας στο MEGA έδωσε πληροφορίες για την ουσία προποφόλη η οποία φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Πρώτα απ’ όλα να διευκρινίσουμε ότι η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο. Άρα κάτι έχει μπερδευτεί με τις ουσίες. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω. Λοιπόν, κάτι πρέπει να έχει μπερδέψει στις ουσίες. Αυτό που πρέπει να κάνουν άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση κατά τη γνώμη μου, είναι να θυμηθούν ακριβώς πριν έρθουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και τους διαψεύσουν», είπε αρχικά.

Τι είναι η προποφόλη;

Σύμφωνα με τον κ. Λέων, «Η προποφόλη είναι μία ουσία η οποία όντως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αναισθησίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Μάλιστα, αν δούμε το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου, όχι απαιτεί συνεχή παρακολούθηση μόνο του καρδιακού και του αναπνευστικού συστήματος του ασθενούς, αλλά προϋποθέτει ότι ένας γιατρός κάνει την αναισθησία. Το γράφει ξεκάθαρα το φύλλο οδηγιών. Ένας γιατρός κάνει την αναισθησία και άλλος γιατρός πρέπει να είναι για την επεμβατική ή για την όποια ιατρική πράξη κάνει εκείνη την ώρα στον ασθενή. Εδώ επίσης πρέπει να πούμε το εξής: Εάν ένας άνθρωπος είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εντελώς άσχετος με την ιατρική, δεν γνωρίζει ότι η προποφόλη μπορεί να μπλοκάρει το κέντρο της αναπνοής και αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να κάνεις, είναι εάν δεις ότι έχεις πρόβλημα και πέφτει το οξυγόνο – αν το παρακολουθείς βέβαια – θα πρέπει άμεσα να χορηγήσεις οξυγόνο και μάλιστα είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να μπορείς να χορηγήσεις προποφόλη το να έχεις αντίστοιχη εγκατάσταση για χορήγηση οξυγόνου, καθώς είναι το μόνο που μπορεί να σώσει έναν ασθενή από μία τέτοια παρενέργεια της προποφόλης και ούτε απινιδωτής χρειάζεται εκείνη την ώρα, τουλάχιστον εκείνη τη χρονική στιγμή. Ούτε φυσικά κανένα αντίδοτο, γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο και ακόμα και στο chat GPT να ρωτήσεις θα στο πει ξεκάθαρα».

Και συνέχισε: «Στα χέρια ενός αναισθησιολόγου η προποφόλη είναι ένα φάρμακο αναισθησίας. Στα χέρια οποιουδήποτε άλλου μη ειδικού είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή εάν είσαι γιατρός και πας να χορηγήσεις προποφόλη, ποιο είναι το θέμα; Ότι το γνωρίζει κιόλας ότι η προποφόλη μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή όλοι οι πολίτες δεν ξέρουν καν το όνομα αυτής της ουσίας. Ένας γιατρός όμως, ένας γιατρός γνωρίζει επακριβώς. Και αν δεν γνωρίζει, αυτό το σκεύασμα που έχει στο ιατρείο του, έχει ένα φύλλο οδηγιών, ένα χαρτάκι με οδηγίες. Πράγματι κανονικά αυτές οι ουσίες (σ.σ. προποφόλη και μιδαζολάμη), νόμιμα ή όχι θα σας το πουν οι δικηγόροι. Εγώ σας λέω κανονικά με την έννοια της επιστήμης δεν πρέπει να υπάρχουν σε ένα ιατρείο».

«Με τις τοξικολογικές θα φανεί ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι»

Γιατί δόθηκε ουσία σε αυτή την περίπτωση ενώ κανονικά δεν γίνεται βάσει πρωτοκόλλου;

«Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι όποιος γιατρός λέει τέτοια σε μια υπόθεση, το μόνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι υπάρχει μια τρικυμία εν κρανίω, για να μην πω τίποτα άλλο. Μία νοσηλεύτρια, έχει όσες γνώσεις τις επιτρέπουν τέλος πάντων να εκφράσει. Γιατί ξαναλέω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να θυμηθούν καλά το τι γίνεται. Πρέπει να πω επίσης ότι είτε μιλάμε για προποφόλη είτε μιλάμε για μιδαζολάμη, είτε όλες αυτές οι ουσίες που έχουν ακουστεί κατά το τελευταίο διάστημα. Θα πρέπει να θυμηθούν καλά τι απ’ όλα, γιατί θα συγκριθεί με τις τοξικολογικές εξετάσεις εφόσον έχουν χορηγηθεί και εκεί θα πιστοποιηθούν όλες αυτές. Εάν έχουν χορηγηθεί και επίσης ποια από όλες τελικά ή αν δόθηκαν και όλες. Καταλαβαίνετε ότι πάμε ακόμα χειρότερα, αλλά ήδη με το με το ποια είναι η ουσία θα πρέπει να το θυμηθούν για να μπορέσουν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα πριν έρθουν τοξικολογικές εξετάσεις. Εάν έρθουν τοξικολογικές έτσι κι αλλιώς θα φανεί ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Γιατί η τοξικολογικές είναι κομπιούτερ, είναι δεν μπαίνει κανένα ανθρώπινο χέρι, είναι επεξεργασία μηχανήματος, δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, δε σου λέει κανείς τι θα πεις, δε σου λέει κανείς, δε σου υποβάλλει αν θα πεις το ένα ή το άλλο. Οπότε εκεί θα είναι η σκληρή αλήθεια για όλους», τόνισε ο κ. Λέων.

«Κοιτάξτε, αν δεν ήταν τραγική η ιστορία και τραγική η κατάληξη του Μαζωνάκη, θα μπορούσαμε να κάνουμε επί μέρες συζητήσεις για το τι πήγε σωστά. Να βρούμε ένα πράγμα που πήγε σωστά. Επειδή όμως είναι τραγική η ιστορία παραμένουμε όλοι μας σοβαροί γιατί αυτά τα πράγματα που ακούμε δεν υπάρχουν στην ιατρική επιστήμη. Δηλαδή είτε ρωτήσετε οι ιατροδικαστή, είτε ρωτήσετε αναισθησιολόγο, είτε ρωτήστε τον τελευταίο αγροτικό γιατρό αυτή τη στιγμή που υπηρετεί δεν ξέρω πού, θα σας πει ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στην ιατρική επιστήμη», σχολίασε στη συνέχεια.

«Έφυγε» γιατί έκανε πλασμαφαίρεση ή «έφυγε» γιατί έγιναν λάθος χειρισμοί;

«Ή έφυγε ή έφυγε από το συνδυασμό όλων των άστοχων ενεργειών. Δηλαδή να σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Έστω ότι μια υπόθεση κάνουμε έχει χορηγηθεί προποφόλη. Έχουμε αρχίσει και έχουμε πτώση της του οξυγόνου και δεν χορηγούμε οξυγόνο. Αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά στερείται οξυγόνο εκείνη την ώρα. Μπορεί να ισχαιμήσει το πιο το κάθε ζωτικό του όργανο. Το πιο ζωτικό όργανο, όπως γνωρίζετε είναι η καρδιά. Μπορεί να κάνει μια ισχαιμία της καρδιάς. Με το που θα αρχίσει μια ισχαιμία της καρδιάς, θα αρχίσει και ένα πνευμονικό οίδημα. Θα επιδεινώνεται η οξυγόνωσή του. Εκεί μετά θα θέλει άλλη αντιμετώπιση. Από μόνο του το μηχάνημα από μόνο του και μάλιστα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αναφερθεί αυτός ο ανώτερος υποκλυσμός του εντέρου, σημαίνει ότι έχω έναν αφυδατωμένο ασθενή. Σημαίνει ότι πιθανά έχω χαμηλές πιέσεις έτσι κι αλλιώς. Και μόλις τον βάζω σε ένα μηχάνημα χάνει εκ νέου την πίεση, δηλαδή κάνει υπόταση.

Είναι μία από τις επιπλοκές. Εκείνη την ώρα, αν δεν παρακολουθώ τον ασθενή, τα ζωτικά του σημεία το γνωρίζω αυτό; Ακούω στη δημόσια συζήτηση έγινε η ανακοπή και δεν το αντιμετώπισε. Μα η ανακοπή πριν γίνει σου δίνει σημεία, σου δίνει σημάδια, σου δίνει συμπτώματα. Πρέπει να τα να τα διακρίνεις. Όταν συζητάμε για το αν ουσιαστικά ο απινιδωτής είχε μπαταρία, καταλαβαίνετε ότι όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε τουλάχιστον σε δεύτερη μοίρα αν όχι παραλείψει. Να το πούμε πάλι απλοϊκά. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, τι του λες; Κάνε ένα γύρο, τρέξε γύρω από το ΟΑΚΑ ή πήγαινε σε ένα νοσοκομείο. Ακριβώς το ίδιο είναι, να ξέρετε», σημείωσε κλείνοντας ο κ. Λέων.