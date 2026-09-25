Θάνατος Μαζωνάκη: Λήγει σήμερα η προθεσμία των 2 γιατρών για την προσβολή της προφυλάκισης – Η κατάθεση-«κλειδί» της νοσηλεύτριας

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Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία μπορούν να προσβάλουν την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το αίτημα του 58χρονου γιατρού να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με το λεγόμενο «βραχιολάκι».

Οι επόμενες κινήσεις των δύο κατηγορουμένων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα συνεχίζεται και νέα στοιχεία προστίθενται στη δικογραφία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κατάθεση της νοσηλεύτριας, η οποία θεωρείται από τις Αρχές κρίσιμη μάρτυρας για όσα συνέβησαν στα λεπτά πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο.

Η νοσηλεύτρια στον ανακριτή

Την Πέμπτη (24/9), η νοσηλεύτρια πέρασε την πόρτα του ανακριτή και έδωσε νέα κατάθεση για τα γεγονότα της επίμαχης ημέρας.

Η μάρτυρας φέρεται να έδωσε διαφορετική εικόνα σε σχέση με όσα είχε αναφέρει κατά το προανακριτικό στάδιο, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αναφορές της στη μέθη που φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, στις ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν και στις κινήσεις που ακολούθησαν όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε μέθη, αλλά και το αντίδοτο για τη μέθη, πριν από τη θεραπεία.

Όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο τραγουδιστής κατέρρευσε, έχασε τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν σε ορισμένες από τις ουσίες που του είχαν χορηγηθεί, η ίδια ήταν εκείνη που αναζήτησε βοήθεια.

Φέρεται να τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου, ζητώντας οδηγίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το τηλεφώνημα αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Η αναφορά σε «κοινή γραμμή»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος της κατάθεσης που αφορά τις ενέργειες της γιατρού μετά το περιστατικό.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να υποστήριξε ότι η γιατρός επικοινώνησε με εργαζομένους της κλινικής και τους ζήτησε να τηρήσουν κοινή γραμμή.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια δέχθηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη και προφυλακισμένη γιατρό πριν καταθέσει στην Αστυνομία.

«Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Η συγκεκριμένη αναφορά αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Τι είπε για τον 58χρονο γιατρό

Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε και στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν ανέλαβε τη βάρδιά της.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, όταν έφτασε το μεσημέρι, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι και η θεραπεία είχε ξεκινήσει.

Στο διπλανό δωμάτιο, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ο 58χρονος συγκατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ.

Η συγκεκριμένη αναφορά ουσιαστικά επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει ο ίδιος ο 58χρονος κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή.

Στο μικροσκόπιο η μέθη και οι ουσίες

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον ιδιαίτερα στη φαρμακευτική αγωγή που φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη μέθη φέρεται να χρησιμοποιήθηκε μιδαζολάμη και στη συνέχεια να χορηγήθηκε Anexate ως αντίδοτο.

Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν αναφορά και στην προποφόλη. Η συγκεκριμένη ουσία φέρεται να ακούστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αντιμετώπισης της κατάστασης, όταν ο ασθενής είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του.

Το εάν και σε ποιο βαθμό χορηγήθηκε τελικά η συγκεκριμένη ουσία αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα, καθώς αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το τι ακριβώς χορηγήθηκε στον ασθενή και σε ποιες ποσότητες.

Το τηλεφώνημα στον αναισθησιολόγο

Μετά τη χορήγηση των ουσιών και πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε το τηλεφώνημα στον αναισθησιολόγο.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να λάβει οδηγίες για την αντιμετώπιση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ακριβής χρονική ακολουθία των γεγονότων αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά αντικείμενα της έρευνας. Οι Αρχές επιχειρούν να αποτυπώσουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη από τη στιγμή που ξεκίνησε η θεραπεία μέχρι την κατάρρευση του ασθενούς και την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα δεδομένα από το λογισμικό του μηχανήματος με το οποίο πραγματοποιούνταν οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί φέρεται να χρησιμοποιούσαν το μηχάνημα και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου.

Όπως υποστηρίζει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, στις 28 Αυγούστου το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στις 23:30, ενώ το δηλωμένο ωράριο του ιατρείου ήταν από τις 09:00 έως τις 21:00.

Δύο ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την ανάλυση του λογισμικού, φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν τρεις θεραπείες πλασμαφαίρεσης μέσα στην ίδια ημέρα.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, τα ιατρικά αρχεία και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

«Δεν αποκλείεται να διευρυνθούν οι κατηγορίες» προειδοποιεί η πλευρά της οικογένειας

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αστυνομία να επεξεργάζεται ψηφιακά πειστήρια και να προχωρά σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια οι κινήσεις όλων των εμπλεκομένων.

Μιλώντας στο MEGA, ο συνήγορος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης τόνισε ότι μέρα με τη μέρα αναδεικνύονται νέες εγκληματικές ενέργειες. Ο ποινικολόγος επισήμανε χαρακτηριστικά: «Θα υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή μεγάλη ακόμη στην ανάκριση, που θα μας επιτρέψει να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα αργότερα. Ούτε αποκλείεται να μπουν και άλλοι στο κάδρο, ούτε αποκλείεται να διευρυνθούν και οι κατηγορίες. Διότι εάν οι τοξικολογικές δείξουν ότι του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της μέθης κάποιες ουσίες που υπάγονται στον πίνακα των απαγορευμένων ουσιών και πρόκειται περί ναρκωτικών, θα έχουμε διεύρυνση και άλλων κατηγοριών».

Ο ρόλος-μυστήριο του υπνοθεραπευτή

Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών εισέρχεται πλέον για τα καλά και το πρόσωπο του υπνοθεραπευτή.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρεται να ήταν εκείνος που ασκούσε επιρροή στον Γιώργο Μαζωνάκη, κατευθύνοντάς τον συστηματικά προς τις συγκεκριμένες, άκρως επικίνδυνες και μη εγκεκριμένες θεραπείες που τελικά, όπως φαίνεται, του στέρησαν τη ζωή. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν τις τελικές απαντήσεις και να καθορίσουν το εύρος των ποινικών διώξεων.