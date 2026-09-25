Χανιά: Αποζημίωση 60.000 ευρώ σε καταδικασμένο για βιασμό – Έμεινε 4 χρόνια στη φυλακή

Η ελληνική δικαιοσύνη συχνά καλείται να επανορθώσει τα σφάλματα και τις αστοχίες του παρελθόντος, ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις όπου στερείται η ελευθερία ενός αθώου ανθρώπου.

Αποζημίωση για την άδικη φυλάκιση

Σύμφωνα με το Zarpa News, στην επιδίκαση αποζημίωσης ύψους περίπου 60.000 ευρώ προχώρησε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, υπέρ ενός 71χρονου, ο οποίος κρίθηκε αθώος, αφού παρέμεινε έγκλειστος στη φυλακή για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Το δικαστήριο αποφάσισε την καταβολή 40 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησής του, καλύπτοντας το διάστημα από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2021, έως την οριστική απαλλαγή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Το χρονικό της υπόθεσης και η ανατροπή

Ο 71χρονος είχε κατηγορηθεί αρχικά για τον βιασμό και την κακοποίηση ενός 19χρονου με αναπηρία στα Χανιά. Η καθοριστική τροπή στην υπόθεση, επήλθε όταν η υπεράσπιση αμφισβήτησε την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, επισημαίνοντας ότι δεν είχε ακολουθηθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως, διενεργήθηκε νέα ιατροδικαστική εξέταση στο Ηράκλειο. Το νέο πόρισμα δεν διαπίστωσε κακώσεις ή ευρήματα, που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί βιασμού, καταρρίπτοντας τα στοιχεία της αρχικής εξέτασης και οδηγώντας στην πλήρη δικαστική απαλλαγή του 71χρονου.