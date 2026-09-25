LIVE UPDATE
Φωτιά στο Κορωπί: Στη μάχη με τις φλόγες και 2 ελικόπτερα

Χανιά: Αποζημίωση 60.000 ευρώ σε καταδικασμένο για βιασμό – Έμεινε 4 χρόνια στη φυλακή

Η ελληνική δικαιοσύνη, επιδίκασε αποζημίωση περίπου 60.000 ευρώ σε έναν 71χρονο, ο οποίος κρίθηκε αθώος, αφού παρέμεινε έγκλειστος στη φυλακή, για τέσσερα χρόνια στα Χανιά, αναδεικνύοντας την καταλυτική σημασία της ορθής τήρησης των επιστημονικών πρωτοκόλλων, στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

βιασμός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά επιδίκασε αποζημίωση ύψους περίπου 60.000 ευρώ σε έναν 71χρονο, ο οποίος κρίθηκε αθώος, αφού παρέμεινε έγκλειστος στη φυλακή για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
  • Το δικαστήριο αποφάσισε την καταβολή 40 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησης, καλύπτοντας το διάστημα από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2021, έως την οριστική απαλλαγή του, τον Δεκέμβριο του 2025.
  • Η απαλλαγή του 71χρονου επήλθε μετά από νέα ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέρριψε τα στοιχεία της αρχικής έκθεσης, που δεν είχε ακολουθήσει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ελληνική δικαιοσύνη συχνά καλείται να επανορθώσει τα σφάλματα και τις αστοχίες του παρελθόντος, ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις όπου στερείται η ελευθερία ενός αθώου ανθρώπου.

Αποζημίωση για την άδικη φυλάκιση

Σύμφωνα με το Zarpa News, στην επιδίκαση αποζημίωσης ύψους περίπου 60.000 ευρώ προχώρησε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, υπέρ ενός 71χρονου, ο οποίος κρίθηκε αθώος, αφού παρέμεινε έγκλειστος στη φυλακή για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Το δικαστήριο αποφάσισε την καταβολή 40 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησής του, καλύπτοντας το διάστημα από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2021, έως την οριστική απαλλαγή του τον Δεκέμβριο του 2025.

Το χρονικό της υπόθεσης και η ανατροπή

Ο 71χρονος είχε κατηγορηθεί αρχικά για τον βιασμό και την κακοποίηση ενός 19χρονου με αναπηρία στα Χανιά. Η καθοριστική τροπή στην υπόθεση, επήλθε όταν η υπεράσπιση αμφισβήτησε την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, επισημαίνοντας ότι δεν είχε ακολουθηθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως, διενεργήθηκε νέα ιατροδικαστική εξέταση στο Ηράκλειο. Το νέο πόρισμα δεν διαπίστωσε κακώσεις ή ευρήματα, που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί βιασμού, καταρρίπτοντας τα στοιχεία της αρχικής εξέτασης και οδηγώντας στην πλήρη δικαστική απαλλαγή του 71χρονου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ