Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: «Έσπασαν τζάμια, παντζούρια κρέμονται από καλώδια» – Τι λέει στο enikos.gr ο αντιδήμαρχος, Ανδρέας Γραμματικογιάννης

Σπασμένα τζάμια, παντζούρια που κρέμονται από καλώδια, ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα συνθέτουν την εικόνα καταστροφής στην Πλάκα, μετά την έκρηξη που έγινε νωρίς το πρωί στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους στο κέντρο της Αθήνας. Το τοπίο είναι «βομβαρδισμένο», ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στο οίκημα.

Της Εύης Κατσώλη

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης μιλώντας στο enikos.gr, είπε ότι «υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σχεδόν σε όλα τα κοντινά κτίρια. Έχουν σπάσει τζάμια, παντζούρια έχουν καταστραφεί και κρέμονται από καλώδια, ενώ υπάρχουν υλικές ζημιές και σε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στον δρόμο. Οι μεγαλύτερες ζημιές υπάρχουν στο ακριβώς διπλανό κτίριο από το οίκημα, όπου έγινε έκρηξη, λόγω και της παλαιότητάς του, αλλά και λόγω της εγγύτητάς του».

Σύμφωνα με τον κ. Γραμματικογιάννη, αυτή τη στιγμή «συνεχίζεται η επιχείρηση πυρόσβεσης προκειμένου να διαπιστωθεί και αν τυχόν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», ενώ όπως είπε στο σημείο έσπευσαν αμέσως συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και για το φυσικό αέριο, έχοντας κλείσει τις σχετικές παροχές.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της έκρηξης»

Ο κ. Γραμματικογιάννης υποστηρίζει ότι «ακόμα δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη. Προτεραιότητα έχει η διαδικασία της πυρόσβεσης και της παροχής βοήθειας των ανθρώπων της περιοχής» και προσθέτει:

«Το δίκτυο φυσικού αερίου στη συγκεκριμένη περιοχή είναι από τα πιο παλιά. Θα μπορούσε ενδεχομένως να προκληθεί έκρηξη, ωστόσο ακόμα είναι νωρίς για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το τι έχει συμβεί».

Τι συνέβη νωρίτερα

Το περιστατικό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, με τις πρώτες εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη το οίκημα.

Οι πρώτες εικόνες που μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, είναι χαρακτηριστικές και στο σημείο ξέσπασε και φωτιά ενώ από το κτίριο έβγαιναν πυκνοί καπνοί.

Τρεις ελαφρά τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από την κατάρρευση του κτιρίου τραυματίστηκαν 3 άτομα.

Ελαφρά τραυματίστηκε από θραύσματα ένα διερχόμενο άτομο ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο.

Για να απεγκλωβιστεί η πρώτη γυναίκα από το διπλανό κτίριο χρειάστηκε ένας πυροσβέστης να την βγάλει από το οίκημα «κουβαλώντας την» στην πλάτη του. Η γυναίκα αυτή θα διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η δεύτερη γυναίκα μάλιστα χτύπησε όταν έπεσε ο πλαϊνός τοίχος της οικίας που κατέρρευσε. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της.

«Σείστηκε» η περιοχή από την έκρηξη

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της Πλάκας, «σείστηκε» η περιοχή και ο θόρυβος από την έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Στο σημείο η Πυροσβεστική και η Αστυνομία

Επιχειρούν 24 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ.

#Πυρκαγιά και επιχείρηση έρευνας διάσωσης λόγω κατάρρευσης διόροφου κτιρίου στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Παράλληλα στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.