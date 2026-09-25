Επίθεση σε 21χρονο στο κέντρο της Αθήνας: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Ένας 21χρονος Αιγύπτιος δέχθηκε σοβαρή επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα από δύο άγνωστους δράστες στο κέντρο της Αθήνας. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 21χρονος Αιγύπτιος δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστους δράστες στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.
  • Ο 21χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα, με βλάβη και στον σπλήνα.
  • Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για την υπόθεση, με στόχο να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια ιδιαίτερα σοβαρή και μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστη υπόθεση σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας 21χρονος Αιγύπτιος δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστους δράστες.

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Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει φίλοι του 21χρονου, οι δύο άνδρες αρχικά τον ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην οδό Φυλής. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 21χρονος, αμέσως μετά την επίθεση, μετέβη μόνος του σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, προκειμένου να ξεκουραστεί. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πόνοι στην κοιλιά έγιναν αφόρητοι, με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με τους φίλους του και να τους ζητήσει να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα, με τον τραυματισμό να έχει προκαλέσει βλάβη και στον σπλήνα. Ο 21χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για την υπόθεση, λαμβάνοντας καταθέσεις από τον ίδιο τον 21χρονο, όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, αλλά και από τα άτομα που βρίσκονταν μαζί του ή γνωρίζουν τι προηγήθηκε της επίθεσης.

Στόχος των αστυνομικών είναι να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς προκάλεσε την επίθεση και αν ο 21χρονος γνώριζε τους δύο άνδρες που του επιτέθηκαν.

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