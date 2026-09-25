Νταμιάνο Νταβίντ και Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη μετά από τρία χρόνια σχέσης

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Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε δημαρχείο στη Βαλ ντ’ Όρτσια, παρουσία συγγενών και φίλων. Η Ντοβ Κάμερον επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό κοστούμι Valentino με κάπα, ενώ ο frontman των Måneskin φόρεσε ολόλευκο σταυρωτό κοστούμι Cavalli, με ανοιχτό πουκάμισο και μεταξωτή εσάρπα.

Μετά την τελετή, οι νεόνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του δημαρχείου, ενώ οι καλεσμένοι τους έραναν με κομφετί.

Οι πρώτες φήμες για τον αρραβώνα τους είχαν κυκλοφορήσει πριν από περίπου έναν χρόνο, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο το ζευγάρι επιβεβαίωσε την είδηση μέσω Instagram, με την Κάμερον να ποζάρει φορώντας το μονόπετρό της.

Μιλώντας τότε στο «The Tonight Show With Jimmy Fallon», η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες από την πρόταση γάμου, η οποία έγινε στο σπίτι τους. Ο Νταβίντ είχε συμμετάσχει μάλιστα στον σχεδιασμό του δαχτυλιδιού.

«Ξέρω ότι κάποια κορίτσια θέλουν ροδοπέταλα. Ξέρω ότι ίσως περίμενες κάτι μεγάλο. Αλλά η ζωή μας είναι ήδη τόσο μεγάλη και γεμάτη από τόσες δημόσιες κορυφαίες στιγμές, που δεν υπάρχει πια ρομαντισμός σε αυτό για εμάς», της είχε πει, προτού της κάνει την πρόταση.

«Γι’ αυτό ήθελα να το κάνω εδώ, στο σπίτι μας, γιατί θέλω πιάτα, θέλω πλύσιμο ρούχων, θέλω να μαγειρεύουμε μαζί. Θέλω εσένα με το μεγάλο σου T-shirt. Αυτή είναι η ζωή που επιλέγω και ελπίζω να επιλέγεις το ίδιο. Θα με παντρευτείς;», είχε προσθέσει.

Η Κάμερον και ο Νταβίντ γνωρίστηκαν το 2023 και πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι την επόμενη χρονιά.