Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (25/9) – Συνεχίζονται οι μάχες σε EuroLeague και Nations League

Tα ματς για το Nations League, οι αναμετρήσεις της Euroleague και ο αγώνας της Σάκκαρη με την Γκίμπσον στο τουρνουά της Σιγκαπούρης ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Tα ματς για το Nations League, οι αναμετρήσεις της Euroleague και ο αγώνας της Σάκκαρη με την Γκίμπσον στο τουρνουά της Σιγκαπούρης ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.- Συνεχίζονται οι μάχες σε EuroLeague και Nations League, με σημαντικές αναμετρήσεις όπως το Μπεσίκτας – Βαλένθια και το Ιταλία – Βέλγιο.- Μην χάσετε επίσης τις μεταδόσεις από τα τουρνουά τένις WTA 500 Σιγκαπούρη και ATP 250 Τσενγκντού, καθώς και τους αγώνες βόλεϊ του CEV EuroVolley 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Tα ματς για το Nations League, οι αναμετρήσεις της Euroleague και ο αγώνας της Σάκκαρη με την Γκίμπσον στο τουρνουά της Σιγκαπούρης ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη (WTA 500)

08:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ (WTA 250)

08:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού (ATP 250)

10:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη (WTA 500)

10:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ (WTA 250)

10:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού (ATP 250)

12:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ (WTA 250)

12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού (ATP 250)

13:30: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη (WTA 500)

15:30: Novasports Start | Σάκκαρη – Γκίμπσον (WTA 500)

18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σλοβενία – Πολωνία (CEV EuroVolley 2026 – Βόλεϊ)

19:00: Novasports Premier League | Γεωργία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 3HD | Αρμενία – Λετονία (UEFA Nations League)

20:00: Novasports Start | Μπεσίκτας – Βαλένθια (EuroLeague)

20:45: Novasports 5HD | Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)

21:45: Novasports Extra 2 | Πολωνία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 1 | Ουγγαρία – Ουκρανία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Prime | Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)

21:45: Novasports 6HD | Τουρκία – Γαλλία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 4HD | Μαυροβούνιο – Κύπρος (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 2HD | Σουηδία – Ρουμανία (UEFA Nations League)

21:45: ALPHA-Novasports 3HD | Ιταλία – Βέλγιο (UEFA Nations League)

22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Φινλανδία – Γαλλία (CEV EuroVolley 2026 – Βόλεϊ)

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