Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (25/9) – Συνεχίζονται οι μάχες σε EuroLeague και Nations League

Tα ματς για το Nations League, οι αναμετρήσεις της Euroleague και ο αγώνας της Σάκκαρη με την Γκίμπσον στο τουρνουά της Σιγκαπούρης ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη (WTA 500)
08:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ (WTA 250)
08:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού (ATP 250)
10:00: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη (WTA 500)
10:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ (WTA 250)
10:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού (ATP 250)
12:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Σεούλ (WTA 250)
12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Τσενγκντού (ATP 250)
13:30: Novasports Start | WTA 500 2026 Σιγκαπούρη (WTA 500)
15:30: Novasports Start | Σάκκαρη – Γκίμπσον (WTA 500)
18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σλοβενία – Πολωνία (CEV EuroVolley 2026 – Βόλεϊ)
19:00: Novasports Premier League | Γεωργία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 3HD | Αρμενία – Λετονία (UEFA Nations League)
20:00: Novasports Start | Μπεσίκτας – Βαλένθια (EuroLeague)
20:45: Novasports 5HD | Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)
21:45: Novasports Extra 2 | Πολωνία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 1 | Ουγγαρία – Ουκρανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Prime | Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)
21:45: Novasports 6HD | Τουρκία – Γαλλία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 4HD | Μαυροβούνιο – Κύπρος (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Σουηδία – Ρουμανία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA-Novasports 3HD | Ιταλία – Βέλγιο (UEFA Nations League)
22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Φινλανδία – Γαλλία (CEV EuroVolley 2026 – Βόλεϊ)