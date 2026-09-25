Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (25/9) – Συνεχίζονται οι μάχες σε EuroLeague και Nations League

Tα ματς για το Nations League, οι αναμετρήσεις της Euroleague και ο αγώνας της Σάκκαρη με την Γκίμπσον στο τουρνουά της Σιγκαπούρης ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.