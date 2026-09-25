Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους στην Πλάκα – Δύο ελαφρά τραυματίες – «Σείστηκε» η περιοχή

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε παλιό κτίριο στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Αμαλίας και Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευσή του και φωτιά με πυκνούς καπνούς. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ η περιοχή «σείστηκε» από τον θόρυβο, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να έχουν σπεύσει στο σημείο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα
κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής (25/9) καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε παλιό κτίριο στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση του οικήματος.
  • Από την κατάρρευση του κτιρίου τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ στο σημείο ξέσπασε και φωτιά με πυκνούς καπνούς.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων «σείστηκε» η περιοχή από τον θόρυβο της έκρηξης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής (25/9) καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε παλιό σε κτίριο στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Αμαλίας 46 και Λυσικράτους 5 στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση του οικήματος.

Το περιστατικό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, με τις πρώτες εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη το οίκημα.

Οι πρώτες εικόνες που μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, είναι χαρακτηριστικές και στο σημείο έχει ξεσπάσει και φωτιά ενώ από το κτίριο βγαίνουν πυκνοί καπνοί.

Δύο ελαφρά τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από την κατάρρευση του κτιρίου τραυματίστηκε από θραύσματα ελαφρά δύο άτομα. Στο σημείο έχει φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες φροντίζουν τα τραύματά τους ενώ επί του παρόντος δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν χρειάζεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο. 

Επιπλέον χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί μία γυναίκα από διπλανό κτίριο με την εικόνα να είναι χαρακτηριστική, καθώς ένας πυροσβέστης την έβγαλε από το οίκημα «κουβαλώντας την» στην πλάτη του.

«Σείστηκε» η περιοχή από την έκρηξη

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της Πλάκας, «σείστηκε» η περιοχή και ο θόρυβος από την έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

 

Στο σημείο η Πυροσβεστική και η Αστυνομία

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο σημείο θα πάει και ειδικό όχημα με εξοπλισμό.

Παράλληλα στο σημείο έχουν φτάσει και δυνάμεις της Αστυνομίας ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ