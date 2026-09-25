Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους στην Πλάκα – Δύο ελαφρά τραυματίες – «Σείστηκε» η περιοχή

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής (25/9) καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε παλιό σε κτίριο στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Αμαλίας 46 και Λυσικράτους 5 στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση του οικήματος.

Το περιστατικό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, με τις πρώτες εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη το οίκημα.

Οι πρώτες εικόνες που μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, είναι χαρακτηριστικές και στο σημείο έχει ξεσπάσει και φωτιά ενώ από το κτίριο βγαίνουν πυκνοί καπνοί.

Δύο ελαφρά τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από την κατάρρευση του κτιρίου τραυματίστηκε από θραύσματα ελαφρά δύο άτομα. Στο σημείο έχει φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες φροντίζουν τα τραύματά τους ενώ επί του παρόντος δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν χρειάζεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Επιπλέον χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί μία γυναίκα από διπλανό κτίριο με την εικόνα να είναι χαρακτηριστική, καθώς ένας πυροσβέστης την έβγαλε από το οίκημα «κουβαλώντας την» στην πλάτη του.

«Σείστηκε» η περιοχή από την έκρηξη

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της Πλάκας, «σείστηκε» η περιοχή και ο θόρυβος από την έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Στο σημείο η Πυροσβεστική και η Αστυνομία

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο σημείο θα πάει και ειδικό όχημα με εξοπλισμό.

Παράλληλα στο σημείο έχουν φτάσει και δυνάμεις της Αστυνομίας ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.