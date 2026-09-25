Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης – Εντοπίστηκαν από drone της Frontex

Πραγματοποιήθηκε νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που εντοπίστηκε από drone της Frontex. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το κέντρο έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ακόμη μία νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε νότια της Κρήτης.
  • Περίπου τα μεσάνυχτα, drone της Frontex εντόπισε λέμβο με 42 μετανάστες 7,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
  • Σκάφος της Frontex προχώρησε στην περισυλλογή των διασωθέντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακόμη μία νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε νότια της Κρήτης.

Περίπου τα μεσάνυχτα, drone της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νότια, νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου.

Λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο υπό τον συντονισμό του κέντρου έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των 42 μεταναστών.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλές καιρικές συνθήκες.

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