Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης – Εντοπίστηκαν από drone της Frontex

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ακόμη μία νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε νότια της Κρήτης.

Περίπου τα μεσάνυχτα, drone της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νότια, νοτιονοτιοδυτικά της Γαύδου.

Λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο υπό τον συντονισμό του κέντρου έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των 42 μεταναστών.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλές καιρικές συνθήκες.