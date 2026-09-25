Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη – Ο Ριζάι δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί

Από την ταχύτητα των αστυνομικών ερευνών και το καθεστώς των αδειών στις φυλακές, μέχρι τους ελέγχους σε παράνομες δομές υγείας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για θέματα της επικαιρότητας σε συνέντευξή του στο Action 24.

«Η Αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση Μαζωνάκη»

Όσον αφορά στην εξέλιξη των ερευνών για τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως «υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι η Αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα και κατέθεσε όγκο στοιχείων στον ανακριτή».

Παράλληλα, εξήγησε τη διαδικασία αναφέροντας ότι «με εντολές του ανακριτή προς τις Aρχές έγινε η άρση απορρήτου, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα εργαστήρια της Αστυνομίας και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών», τονίζοντας πως «τα πρώτα στοιχεία δηλαδή τα μηνύματα που ανακλήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα, οδήγησαν στη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας».

«Είναι υγειονομικό το θέμα, δεν υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομία»

Σχετικά με τη συζήτηση για τα παράνομα κέντρα αισθητικής και τις κλινικές που προβαίνουν σε παράνομες πράξεις, ο υπουργός, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομία για παράνομα κέντρα· είναι υγειονομικό το θέμα». Πρόσθεσε δε πως για τη συγκεκριμένη υπόθεση «το Υπουργείο Υγείας θα ασχοληθεί, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας».

«Σε λίγο ο Αλκέτ Ριζάι θα βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας»

«Είχε πάρει 16 φορές άδεια· είναι ένα θετικό, ανθρώπινο και δημοκρατικό μέτρο. Δεν πρέπει να τις καταργήσουμε επειδή έφυγε ένας. Αγγίζουν μόλις το 1% οι αποδράσεις από άδεια. Είναι ένα βαθιά δημοκρατικό, κοινωνικό και ανθρώπινο μέτρο οι άδειες. Δεν πρόκειται να το αλλάξουμε αυτό».

Ο συγκεκριμένος που έφυγε δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθεί, όπως και οποιοσδήποτε σε αυτή τη χώρα προβαίνει σε αδικήματα, συλλαμβάνεται και προσάγεται στον Εισαγγελέα. Πολύ γρήγορα θα είναι στα χέρια της αστυνομίας ο Ριζάι και θα εγκλειστεί πάλι, αλλά τότε δεν θα έχει τα προνόμια που είχε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Ήταν καλός πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, η Ελλάδα του το χρωστάει»

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα του Αντώνη Σαμαρά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε ότι «ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του, ήταν καλός πρωθυπουργός τότε στην περίοδο της συγκυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, σε δύσκολα χρόνια», προσθέτοντας πως «κάναμε σπουδαία πράγματα και η Ελλάδα του το χρωστάει, όπως και στον Βενιζέλο, παρά το μένος που αντιμετωπίσαμε από τον κόσμο».

Τέλος, συμπλήρωσε ότι «προφανώς διαφωνούμε κάθετα πολιτικά. Όμως η δημοκρατία προβλέπει και αυτό, τη δημιουργία κόμματος από κάποιον που το επιθυμεί. Από εκεί και πέρα θα κριθεί από τον ελληνικό λαό».