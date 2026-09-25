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Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Μπομπ Πετίτ, ο πρώτος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ

Ο κόσμος του μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Μπομπ Πετίτ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών. Ως ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του αθλήματος, υπήρξε ο πρώτος παίκτης που τιμήθηκε με το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) στο ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του μια ανεπανάληπτη παρακαταθήκη.

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Αθλητισμός

Μπομπ Πετίτ
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κόσμος του μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Μπομπ Πετίτ, του πρώτου MVP στην ιστορία του ΝΒΑ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών.
  • Αγωνίστηκε 11 σεζόν στο ΝΒΑ με τους Χοκς, οδηγώντας τους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1958, ενώ αναδείχθηκε δύο φορές MVP της λίγκας.
  • Άφησε πίσω του μια ανεπανάληπτη παρακαταθήκη, ως 11 φορές All-Star και τέσσερις φορές MVP σε All-Star Game.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο κόσμος του μπάσκετ θρηνεί την απώλεια ενός εκ των μεγαλύτερων θρύλων του, καθώς ο Μπομπ Πετίτ απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών.

Ο εκ των κορυφαίων σκόρερ και ριμπάουντερ στην ιστορία του αθλήματος, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος παίκτης που τιμήθηκε με το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) στο ΝΒΑ, άφησε πίσω του μια ανεπανάληπτη παρακαταθήκη που σφράγισε τις πρώτες δεκαετίες της λίγκας.

Μια μυθική καριέρα γεμάτη τίτλους και διακρίσεις

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Ο Πετίτ αγωνίστηκε για 11 σεζόν στο ΝΒΑ, φορώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του τη φανέλα του οργανισμού των Χοκς — αρχικά στο Μιλγουόκι και στη συνέχεια στο Σεντ Λούις.

Κατάφερε να οδηγήσει τους Χοκς σε τέσσερις παρουσίες σε Τελικούς του ΝΒΑ, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 1958 απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς. Μάλιστα, στο έκτο παιχνίδι εκείνης της σειράς, ο Πετίτ σημείωσε 50 πόντους, επιτυγχάνοντας ένα ιστορικό ρεκόρ πόντων σε αγώνα playoffs για την εποχή του.


Ο Πετίτ έγραψε ιστορία τη σεζόν 1955-56 όταν αναδείχθηκε ο πρώτος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ, ενώ κατέκτησε το ίδιο βραβείο για δεύτερη φορά τη σεζόν 1958-59.

Και στις δύο αυτές χρονιές αναδείχθηκε παράλληλα πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, έχοντας κατά μέσο όρο 25,7 και 29,2 πόντους αντίστοιχα.

Φωτογραφία: AP

Στην πρώτη του κιόλας χρονιά στη λίγκα, κέρδισε το βραβείο του Ρούκι της Χρονιάς (Rookie of the Year) σημειώνοντας 20,8 πόντους ανά αγώνα.

Παράλληλα, αναδείχθηκε 11 φορές All-Star και κατέκτησε τέσσερις φορές το βραβείο του MVP σε All-Star Game — ένα επίτευγμα που στην ιστορία του ΝΒΑ έχει καταφέρει να ισοφαρίσει μόνο ο Κόμπι Μπράιαντ.

Τα κολεγιακά χρόνια στο LSU

Πριν την επαγγελματική του σταδιοδρομία, ο Πετίτ υπήρξε ο μεγάλος σταρ του κολεγιακού προγράμματος των LSU Tigers, οδηγώντας την ομάδα στο πρώτο της Final Four στο πρωτάθλημα του NCAA το 1953.

Στην τελευταία του σεζόν στο LSU, ο Πετίτ πραγματοποίησε εξωπραγματικές εμφανίσεις, καταγράφοντας 17 ριμπάουντ και 31,4 πόντους ανά αγώνα, επίδοση που τον έφερε στην πρώτη θέση των σκόρερ σε ολόκληρο το NCAA.

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