ΗΠΑ: Πέθανε ο 76χρονος που είχε τραυματιστεί στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ στην Πενσυλβάνια – «Τεράστια απώλεια»

Ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια το 2024, έφυγε από τη ζωή, όπως γνωστοποίησε την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος.
«Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.
Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, που χτυπήθηκε στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες οπλοφόρου ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσυλβάνια, τη 13η Ιουλίου 2024.
Άλλος συμμετέχων, ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε βρει τον θάνατο, ενώ ο Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί.
«Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές -με κεφαλαία γράμματα-, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν σωματοφύλακές του.
We are deeply saddened by the passing of Jim Copenhaver, who was gravely wounded in the horrific shooting in Butler, Pennsylvania.
Jim endured unimaginable hardship with strength and perseverance.
We join his family and loved ones in mourning his loss and praying for them… pic.twitter.com/wmAMjp2lAz
— House Republicans (@HouseGOP) September 24, 2026
Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρινίζει την αιτία θανάτου.
🚨 FULL VIDEO of the attack on Donald Trump in Pennsylvania reveals the presidential candidate with a clenched fist, blood visible on his face.
The Secret Service is currently investigating the details surrounding the shooting incident. pic.twitter.com/i64AcVGSWb
— Ian Miles (@ianmiles) July 13, 2024
Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσυλβάνια, ο Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω X ότι ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.
Ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών, σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του Προέδρου των ΗΠΑ.
UPDATE: Donald Trump rally shooter identified as 20-year-old Pennsylvania man.
Trump’s upper part of his right ear was pierced in the shooting. Two spectators were critically injured, authorities said. The man killed was Corey Comperatore, a former fire chief from the area who… pic.twitter.com/ZQO8K129RO
— Daily Loud (@DailyLoud) July 14, 2024
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ