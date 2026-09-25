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ΗΠΑ: Πέθανε ο 76χρονος που είχε τραυματιστεί στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ στην Πενσυλβάνια – «Τεράστια απώλεια»

Ο 76χρονος Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια το 2024, έφυγε από τη ζωή. Ο θάνατός του αποδίδεται σε επιπλοκές οφειλόμενες στον τραυματισμό του από σφαίρα, όπως γνωστοποιήθηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Πενσυλβάνια, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη θλίψη του μέσω Truth Social.

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Τραμπ Πενσιλβάνια
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια το 2024, έφυγε από τη ζωή, όπως γνωστοποίησε την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «αληθινό αμερικανό πατριώτη» και «τεράστια απώλεια», ενώ ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσυλβάνια ανέφερε πως ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.
  • Ο Κόπενχεϊβερ τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και στην κοιλιά κατά την επίθεση της 13ης Ιουλίου 2024, στην οποία σκοτώθηκε και ο 50χρονος πυροσβέστης Κόρι Κομπέρατορ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τραυματιστεί ελαφρά στο αυτί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια το 2024, έφυγε από τη ζωή, όπως γνωστοποίησε την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Πηγή: Truth Social

Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, που χτυπήθηκε στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες οπλοφόρου ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσυλβάνια, τη 13η Ιουλίου 2024.

Άλλος συμμετέχων, ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε βρει τον θάνατο, ενώ ο Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί.

«Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές -με κεφαλαία γράμματα-, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν σωματοφύλακές του.


Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρινίζει την αιτία θανάτου.


Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσυλβάνια, ο Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω X ότι ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.

Ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών, σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του Προέδρου των ΗΠΑ.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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