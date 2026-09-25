ΗΠΑ: Πέθανε ο 76χρονος που είχε τραυματιστεί στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ στην Πενσυλβάνια – «Τεράστια απώλεια»

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Ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια το 2024, έφυγε από τη ζωή, όπως γνωστοποίησε την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, που χτυπήθηκε στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες οπλοφόρου ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσυλβάνια, τη 13η Ιουλίου 2024.

Άλλος συμμετέχων, ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε βρει τον θάνατο, ενώ ο Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί.

«Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές -με κεφαλαία γράμματα-, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν σωματοφύλακές του.



Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρινίζει την αιτία θανάτου.

🚨 FULL VIDEO of the attack on Donald Trump in Pennsylvania reveals the presidential candidate with a clenched fist, blood visible on his face. The Secret Service is currently investigating the details surrounding the shooting incident. pic.twitter.com/i64AcVGSWb — Ian Miles (@ianmiles) July 13, 2024



Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσυλβάνια, ο Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω X ότι ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.

Ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών, σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του Προέδρου των ΗΠΑ.

UPDATE: Donald Trump rally shooter identified as 20-year-old Pennsylvania man. Trump’s upper part of his right ear was pierced in the shooting. Two spectators were critically injured, authorities said. The man killed was Corey Comperatore, a former fire chief from the area who… pic.twitter.com/ZQO8K129RO — Daily Loud (@DailyLoud) July 14, 2024



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ