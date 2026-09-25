Δέος στην Άσπενδο: Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως ιστορία 6.000 ετών – Τα αρχαία καταστήματα, τα υδραγωγεία και ο θεός Ευρυμέδοντας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι πρόσφατες ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Ασπένδου στην Αττάλεια επεκτείνουν τη γνωστή ιστορία κατοίκησης της περιοχής έως και 6.000 χρόνια πριν, μετά την ανακάλυψη αγγείων, κυπέλλων και εργαλείων από αρχαιολόγους κάτω από το δάπεδο αρχαίων καταστημάτων, τα οποία χρονολογούνται στην Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο.

Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι στην Ακρόπολη της Ασπένδου, η οποία μέχρι πρότινος συνδεόταν κυρίως με μεταγενέστερες περιόδους, υπήρχε ανθρώπινη δραστηριότητα από το 4000-3500 π.Χ. περίπου, σύμφωνα με τον διευθυντή των ανασκαφών, Αναπληρωτή Καθηγητή Mustafa Bilgin του Πανεπιστημίου Afyon Kocatepe.

Η Άσπενδος, η οποία βρίσκεται στη συνοικία Μπελκίς της περιοχής Σέρικ στην Αττάλεια, ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Παμφυλίας και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το εξαιρετικά διατηρημένο ρωμαϊκό θέατρο και τα υδραγωγεία της.

Οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο συνεχίζονται στο πλαίσιο του έργου «Κληρονομιά για το Μέλλον» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Τα ευρήματα κάτω από τα αρχαία καταστήματα αποκαλύπτουν μια πολύ παλαιότερη κατοίκηση

Ο Bilgin ανέφερε ότι οι αρχαιολογικές δοκιμαστικές τομές που πραγματοποιήθηκαν κάτω από τα δάπεδα διώροφων καταστημάτων έφεραν στο φως υλικό από την Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο (ή Ύστερη Εποχή του Χαλκού), επεκτείνοντας σημαντικά το γνωστό χρονολόγιο του οικισμού.

«Με τις ανασκαφές που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα, καταλάβαμε ότι η ιστορία της αρχαίας πόλης πηγαίνει πίσω 6.000 χρόνια από σήμερα. Αυτή η εύφορη γεωγραφική περιοχή δεν ήταν ένα μέρος που κατοικήθηκε μόνο από την Εποχή του Σιδήρου και μετά. Το κατανοήσαμε αυτό και αποτέλεσε ένα σημαντικό αρχαιολογικό συμπέρασμα για εμάς», δήλωσε ο Bilgin.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα πιάτα, τα μπολ και τα διάφορα εργαλεία που βρέθηκαν στα ανασκαφικά στρώματα έδειξαν ότι το ιστορικό υπόβαθρο της Ακρόπολης της Ασπένδου φτάνει γύρω στο 4000-3500 π.Χ.

Ο Bilgin περιέγραψε την Άσπενδο ως έναν πολυστρωματικό αρχαιολογικό χώρο, όπου κατάλοιπα από διαφορετικές περιόδους έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου, ενώ παράλληλα πολλά μνημειακά οικοδομήματα έχουν διασωθεί σχεδόν στην αρχική τους μορφή.

Τα μνημειακά ρωμαϊκά κτίσματα παραμένουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Ασπένδου

Παράλληλα με το προϊστορικό της παρελθόν που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η Άσπενδος παραμένει ευρύτερα γνωστή για το ηλικίας περίπου 2.000 ετών θέατρό της, το οποίο ο Bilgin περιέγραψε ως ένα από τα σπάνια παραδείγματα της ανατολικής και μεσογειακής αρχαιολογίας που έχουν διατηρήσει τα αρχιτεκτονικά τους στοιχεία μέχρι σήμερα.

Η αρχαία πόλη περιλαμβάνει επίσης υδραγωγεία, αγορά, μνημειακή κρήνη (νυμφαίο), ναό, στάδιο, βουλευτήριο και μια αρχαία οδό θεάτρου.

Οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν επιπλέον στο φως μια απεικόνιση του ποτάμιου θεού «Νέου Ευρυμέδοντα», η οποία χρονολογείται από τον 3ο αιώνα.

Ο Bilgin ανέφερε ότι πολλά από τα κτίσματα στην ακρόπολη παραμένουν όρθια σχεδόν μέχρι το επίπεδο της οροφής, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δουν μνημειακά οικοδομήματα που αντανακλούν το τοπίο των ιστορικών τους περιόδων.

Η Άσπενδος προσελκύει επίσης επισκέπτες μέσω του προγράμματος νυχτερινού μουσείου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο επιτρέπει στους τουρίστες να περιηγηθούν στο αρχαίο θέατρο και τα μνημειακά κτίσματα μετά τη δύση του ηλίου.