Συγκινεί η Μαριάννα Κατσιμίχα: Τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο

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Τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε να τιμήσει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σε ένα βίντεο που προκαλεί συγκίνηση η τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεία μόνο ενός πιάνου.

Το τελικό αποτέλεσμα ενθουσίασε τους διαδικτυακούς φίλους και σχολιαστές της Μαριάνας Κατσιμίχα που την επαίνεσαν τόσο για την επιλογή της όσο και για την ερμηνεία της.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο στο TikTok και τα σχόλια έπεσαν βροχή.

Δείτε το βίντεο: