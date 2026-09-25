Συγκινεί η Μαριάννα Κατσιμίχα: Τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο

Η Μαριάννα Κατσιμίχα τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το τραγούδι του «Ώρες μικρές» συνοδεία πιάνου σε ένα βίντεο στο TikTok. Το συγκινητικό αποτέλεσμα ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους και σχολιαστές, οι οποίοι την επαίνεσαν για την επιλογή και την ερμηνεία της.

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Μαριάννα Κατσιμίχα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε να τιμήσει η Μαριάννα Κατσιμίχα, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ώρες μικρές».
  • Σε ένα βίντεο που προκαλεί συγκίνηση, η τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι συνοδεία μόνο ενός πιάνου. Το τελικό αποτέλεσμα ενθουσίασε τους διαδικτυακούς φίλους της.
  • Η Μαριάννα Κατσιμίχα ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο στο TikTok και τα σχόλια έπεσαν βροχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε να τιμήσει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σε ένα βίντεο που προκαλεί συγκίνηση η τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεία μόνο ενός πιάνου.

Το τελικό αποτέλεσμα ενθουσίασε τους διαδικτυακούς φίλους και σχολιαστές της Μαριάνας Κατσιμίχα που την επαίνεσαν τόσο για την επιλογή της όσο και για την ερμηνεία της.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο στο TikTok και τα σχόλια έπεσαν βροχή.

Δείτε το βίντεο:

@mariana.katsimich Ώρες μικρές – Γιώργος Μαζωνάκης 🕊️ #singing #fyp #athens #osozwmazw ♬ πρωτότυπος ήχος – Mariana Katsimicha

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