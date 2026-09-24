Αθηνά Μαξίμου για Μαζωνάκη: «Παίρνει μέσα μου αυτή την όψη του μικρού πρίγκιπα, που έφυγε για τον δικό του πλανήτη ξανά»

Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε η Αθηνά Μαξίμου σε συνέντευξη που έδωσε στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, για το «Στούντιο 4», τονίζοντας ότι «είναι μία συλλογική θλίψη».

Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον θάνατό του, η Αθηνά Μαξίμου είπε πως: «Νομίζω ότι είναι μία συλλογική θλίψη. Και για τον τρόπο με τον οποίο συνέβη, και για το άδικο του πράγματος, και για το ότι αισθάνεσαι ανυπεράσπιστος σε μία πολιτεία, που ξαφνικά πας σε ένα γιατρό και δεν ξέρεις αν όντως είναι γιατρός.

Είσαι ανυπεράσπιστος. Και δεν μιλάμε για το αν θα δεις μία κακή παράσταση, εντάξει; Για το αν κάποιος είναι ηθοποιός ή δεν είναι ηθοποιός. Που έχεις μία επιλογή, να πεις “θα πάω, δεν θα πάω”. Αυτό είναι θέμα ζωής και θανάτου, είναι θέμα ζωτικού λάθους».

Αμέσως μετά, η Αθηνά Μαξίμου αναφερόμενη στην ανάρτηση που έκανε μετά τον θάνατο του σπουδαίου ερμηνευτή, εξομολογήθηκε πως: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον συνάντησα ελάχιστες φορές, παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν έχει καμία σημασία.

Για εμένα η αλήθεια είναι ότι, πραγματικά παίρνει μέσα μου αυτή την όψη του μικρού πρίγκιπα, που έφυγε για τον δικό του πλανήτη ξανά. Αλλά ήταν τόσο αληθινός ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε μέσα σε αυτόν τον χώρο, τόσο αυθεντικός. Αισθάνομαι ότι δεν είπε ποτέ ψέματα για το τι είναι. Είχε αποδεχτεί ότι αυτό είναι και το άφηνε με τόση γλύκα να υπάρχει. Και γι’ αυτό ακουμπάει τόσο πολύ κάτι τόσο συλλογικό».