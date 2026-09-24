Εξαφάνιση 16χρονης στη Νίκαια – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Κινητοποίηση των αρχών στη Νίκαια για την εξαφάνιση της 16χρονης Μαργαρίτας Δ., με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να έχει δημοσιοποιήσει πληροφορίες. Η ανήλικη αγνοείται από τις 15 Ιουλίου 2026 και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ δίνονται στοιχεία για την εμφάνισή της και τρόποι επικοινωνίας για πληροφορίες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κινητοποίηση των αρχών στη Νίκαια για την εξαφάνιση της Μαργαρίτας Δ., 16 ετών, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δίνει πληροφορίες στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης.
  • Από τις πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 2026 αγνοούνται τα ίχνη της Μαργαρίτας Δ. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
  • Η Μαργαρίτα Δ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Μαργαρίτας Δ. στη Νίκαια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», τα ίχνη της 16χρονης χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαργαρίτα Δ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ φόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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