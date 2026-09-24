Συγκινητική εικόνα στον Πύργο: Τραυματισμένο κουτάβι περίμενε βοήθεια στην άκρη του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένας μικρός σκύλος που τραυματίστηκε σε τροχαίο, ήρεμος περίμενε βοήθεια στην άκρη του δρόμου στον Πύργο Ηλείας. Η εικόνα συγκίνησε όσους είδαν το βίντεο.

Η συγκινητική ιστορία διάσωσης έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη σελίδα «Αδέσποτες Πατούσες Πύργου», μέσω ανάρτησης που συνοδεύεται από βίντεο με ένα μικρό κουτάβι, το οποίο βρέθηκε τραυματισμένο και ζαλισμένο μετά από τροχαίο, να περιμένει κάποιον να σταματήσει και να το βοηθήσει.

Το μικρό ζώο παρέμενε για ώρα στο σημείο, εμφανώς ταλαιπωρημένο, ενώ σύμφωνα με την ανάρτηση της φιλοζωικής ομάδας, αρκετά οχήματα πέρασαν από το σημείο χωρίς κάποιος να σταματήσει, όπως γράφει το patrisnews.

«Χτυπημένος από τροχαίο. Εκεί καθόταν ζαλισμένος και περίμενε έναν άνθρωπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, που συνοδεύει το βίντεο της διάσωσης.

Όπως περιγράφεται, ένας πεζός στάθηκε για λίγο στο σημείο και παρατήρησε το τραυματισμένο κουτάβι, όμως στη συνέχεια αποχώρησε, μέχρι που έφτασαν οι άνθρωποι της ομάδας «Αδέσποτες Πατούσες Πύργου» και ανέλαβαν τη φροντίδα του.

Η εικόνα του μικρού σκύλου, που παρά τον τραυματισμό του παρέμενε ήρεμος και περίμενε βοήθεια, συγκίνησε όσους είδαν το βίντεο, ενώ η φιλοζωική ομάδα υπενθυμίζει τη σημασία της άμεσης παρέμβασης όταν ένα ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο.