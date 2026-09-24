Βόλος: Χειρουργικό εργαλείο παρέμεινε στο σώμα ηλικιωμένης ύστερα από επέμβαση – Υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο, διενεργείται ΕΔΕ

Σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση χρειάστηκε να υποβληθεί μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς έπειτα από χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα διαπιστώθηκε ότι είχε παραμείνει στο σώμα της ένα χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αποκαλύφθηκε την Πέμπτη, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Σύμφωνα με το thenewspaper, το εργαλείο δεν εντοπίστηκε κατά την ολοκλήρωση της αρχικής επέμβασης, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ξεκινήσει την αποθεραπεία της χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί. Στη συνέχεια, άρχισε να αισθάνεται αφόρητους πόνους, οι οποίοι επέμεναν και την οδήγησαν σε νέο ιατρικό έλεγχο.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αποκάλυψαν την παρουσία του χειρουργικού εργαλείου στο σώμα της. Οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι ήταν απαραίτητη μια νέα επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Το δεύτερο χειρουργείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η ηλικιωμένη ανάρρωσε σχετικά γρήγορα. Παρά την περιπέτεια που αντιμετώπισε, έχει γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου.

ΕΔΕ για τις συνθήκες του περιστατικού

Η διοίκηση του «Αχιλλοπούλειου», μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το εργαλείο παρέμεινε στο σώμα της ασθενούς και να διερευνηθούν ενδεχόμενες υπηρεσιακές ευθύνες.

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ΕΔΕ, ο διοικητής του νοσοκομείου έδωσε εντολή για συμπληρωματική έρευνα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξετάζεται η ενδεχόμενη ευθύνη περισσότερων του ενός προσώπων, τα οποία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις και αναμένεται να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση του πρωτοκόλλου καταμέτρησης των χειρουργικών εργαλείων. Ο εξοπλισμός οργανώνεται σε συγκεκριμένα σετ και προβλέπονται διαδικασίες ελέγχου πριν και μετά από κάθε επέμβαση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν έχουν καταγραφεί και βρίσκονται στη θέση τους.

Η έρευνα καλείται να διαπιστώσει πώς ένα εργαλείο μεγάλου μεγέθους παρέμεινε στο σώμα της ασθενούς και σε ποιο στάδιο της προβλεπόμενης διαδικασίας δεν εντοπίστηκε.

Μετά την παραλαβή και την αξιολόγηση των έγγραφων εξηγήσεων και του συνόλου των στοιχείων, θα κριθεί εάν προκύπτουν ευθύνες, σε ποια πρόσωπα μπορούν να αποδοθούν και σε ποιον βαθμό, καθώς και εάν θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.