Κόντρα Σχοινά-Δουδωνή στη Βουλή: «Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, τότε κάτι κάνει λάθος» – «Στέλνετε τον κ. Καββαδά ως αυτοφωράκια»

Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή, μεταξύ του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, με αφορμή την ένσταση συνταγματικότητας, που είχε καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας, κατά του άρθρου 74 του Αλιευτικού νομοσχεδίου, που προβλέπει την εκκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την περίοδο 2018-2022.

Η ένσταση αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Την έντονη αντίδραση του κ. Σχοινά προκάλεσαν οι κατηγορίες των βουλευτών της Αντιπολίτευσης ότι έχει τεράστιες ευθύνες για την προσπάθεια αθώωσης και αμνήστευσης των εμπλεκομένων απατεώνων στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι απαράδεκτο να αποδίδονται προθέσεις στον υπουργό ότι δρα ως κολυμβήθρα για ό,τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ερχομός μου στο υπουργείο, είναι η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου που ξεκινά για την αναδιάταξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα», αντέτεινε ο κ. Σχοινάς.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Αντιπολίτευση ότι «χτίζει μια ψεύτικη εικονική πραγματικότητα που δεν στηρίζεται πουθενά».

«Έχουμε όμηρους 50.000 ανθρώπους, πραγματικούς καλλιεργητές, σε μια περίοδο που το κράτος δεν είχε ολοκληρώσει τους δασικούς χάρτες για να ανακηρύξει αυτές τις εκτάσεις δασικές. Μετά τους απέκτησε. Το Σύνταγμα λειτουργεί υπέρ του πολίτη, όχι των λαμογιών. Οι 50.000 νόμιμοι παραγωγοί, έχουν πληρωθεί νόμιμα σε εκτάσεις που δικαιούνταν και η ελληνική δημοκρατία έρχεται και τους λέει «όχι κύριοι, δεν θα σας ζητήσουμε πίσω αυτά που νομίμως πήρατε, για κάτι που φταίμε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς.

Έντονη, όμως, ήταν η αντίδραση του κ. Σχοινά στους χαρακτηρισμούς «αυτοφωράκια» που ανέφερε εναντίον του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καββαδά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

«Στέλνετε τον κύριο Καββαδά, ως αυτοφωράκια»

«Δεν είναι μεμονωμένος, ένας κρυπτοαμνηστευτικός νόμος. Είναι μια ολόκληρη σειρά κινήσεων που παραβιάζει, καταστρατηγεί το Σύνταγμα και οδηγεί στην καταστροφή της κτηνοτροφίας της χώρας. Και γι’ αυτό να είστε βέβαιοι ότι θα απολογηθείτε. Και συμφωνούμε βεβαίως ότι δεν λύνονται τα θέματα από την Αχαρνών. Λύνονται όμως από τη Λέσβο. Και εκεί στέλνετε τον κύριο Καββαδά, κύριε Σχοινά, ως αυτοφωράκια, και δεν έχετε εμφανιστεί ούτε μία φορά και δεν έχετε απαντήσει στον πόνο αυτών των ανθρώπων. Σε ποια άλλη χώρα 6,5 μήνες μετά σφαγιάζονται ζώα. Αφού λέτε ότι δίνεται τη μάχη πώς τη δίνεται; εξ αποστάσεως;» είπε νωρίτερα ο κ. Δουδωνής.

Υποστήριξε ακόμα ότι «οι νομοτεχνικές βελτιώσεις του άρθρου 74 αποτελούν παραδοχή αυτού το οποίο επιχειρήθηκε να γίνει εν αγνοία ή εν γνώσει του Υπουργού».

« Εγώ διατηρώ το τεκμήριο της δικής του αρνήσεως, αλλά πρέπει να μας εξηγήσει βέβαια πώς είναι δυνατόν ένας Υπουργός να μη γνωρίζει αν αφορά αδιακρίτως νόμιμους και παράνομους μια διάταξη. Παρόλα αυτά, και παρά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα, ιδίως δε σε σχέση με την αόριστη έννοια «έλεγχος». Αυτή η έννοια, η αόριστη, δεν καλύπτει καμία περίπτωση εκκρεμών ποινικών υποθέσεων. Τουναντίον, η διάταξη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για εκ των υστέρων νομιμοποίηση ενεργειών που βρίσκονται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος»

«Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος. Στη μάχη της Λέσβου, δεν χωράει χάιδεμα αυτιών, χωράει υπευθυνότητα και συλλογικότητα. Δίνουμε στη Λέσβο μια μάχη που δεν περισσεύει κανείς. Το σύνταγμα λειτουργεί υπέρ του πολίτη η ελληνική δημοκρατία δεν αμνηστεύει Οι μόνοι που φοβούνται είναι τα λαμόγια. Παλεύω να πληρώσω 1,2 δις ευρώ, ενώ έχω πληρώσει ήδη 1,1 δις ευρώ. Πείτε ότι θέλετε, μην αμφισβητείτε τις προθέσεις μου», σχολίασε ο κ. Σχοινάς.

Στον κ. Δουδωνή απάντησε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καββαδάς ζητώντας του να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό «αυτοφωράκιας» και τόνισε ότι ο ίδιος θεωρεί υποχρέωση του να είναι εκεί όπου υπάρχει το πρόβλημα.

«Τι σχέση έχει η αναφορά που κάνατε για έναν υπουργό που πηγαίνει δίπλα στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά προβλήματα. Αν θεωρείτε ότι η λέξη αυτή που είπατε είναι σωστή, τότε έχουμε διαφορετική αντίληψη του τι σημαίνει κυβερνητική ευθύνη. Εγώ θεωρώ υποχρέωση μου να είμαι εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, στο πεδίο. Καθημερινά έρχομαι σε επαφή με αρκετούς από το νησί σας, ακούω τα προβλήματα τους και τους έχει μιλήσει, ολόκληρο το υπουργείο. Έχουμε συχνή, καθημερινά, επικοινωνία στο γραφείο του υπουργού για να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη Λέσβο Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ολοκληρώνεται η ιχνηλάτιση τις επόμενες μέρες μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου και έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 7,5 εκ ευρώ και τις επόμενες μέρες για τα ζώα που έχουν θανατωθεί θα πληρωθούν άλλα 7,5 εκ ευρώ, ενώ μέχρι τέλη του μήνα θα έχουμε έτοιμες και τις δύο κ.υ.α για τις ζωοτροφές και το κατεστραμμένο γάλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καββαδάς.