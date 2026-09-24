Θάνατος Μαζωνάκη: «Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;» – Βίντεο από πλασμαφαίρεση που έκανε η 56χρονη γιατρός σε ασθενή

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Δεν σταματούν να έρχονται καινούργιες πληροφορίες και στοιχεία στη δημοσιότητα ως προς τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχώς εξελίξεις στην υπόθεση.

Η 56χρονη γιατρός παραμένει κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως και ο 58χρονος σύζυγός της, οι δύο υπεύθυνοι δηλαδή της κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός και δημοφιλής ερμηνευτής κατέρρευσε ενώ υποβάλλονταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, μία αρκετά επικίνδυνη μέθοδο, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον και με καταρτισμένους γιατρούς, ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με την κατάθεση νοσηλεύτριας, «έγινε μέθη, δυο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα».

Η εκπομπή Live News, εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που άλλη ασθενής της 56χρονης υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση, με τα πλάνα και κυρίως με τα όσα ακούγονται να προκαλούν σοκ. Η κατηγορούμενη γιατρός τραβάει βίντεο και μιλάει στην γυναίκα, λέγοντάς της: «Για πες κάτι να το έχουμε και γραμμένο, μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;».

Οι εικόνες της γυναίκας μετά την πλασμαφαίρεση είναι αποκαλυπτικές. Λόγω λανθασμένης διαχείρισης και τοποθέτησης της πεταλούδας, έσπασε η φλέβα στο χέρι της. Η γυναίκα τράβηξε φωτογραφίες από το χέρι της, το οποίο είναι μελανιασμένο και πρησμένο.

Περίπου 3 ώρες διήρκησε η κατάθεση μίας από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να περιέγραψε ότι την ώρα του περιστατικού πραγματοποιούνταν δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια του ιατρείου. Όπως ανέφερε, η ίδια παρακολουθούσε τη διαδικασία σε άλλη ασθενή, ενώ η κατηγορούμενη γιατρός βρισκόταν στον χώρο όπου ήταν ο τραγουδιστής.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε, περιγράφοντας τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε μετά το σχετικό αίτημα.

Η ίδια φέρεται, τέλος, να επιβεβαίωσε όσα έχει υποστηρίξει ο 58χρονος γιατρός, ότι δηλαδή κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού.