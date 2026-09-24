Βρετανικό Μουσείο: «Αμετάβλητη η διάθεσή μας για συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν το Βρετανικό Μουσείο συμμερίζεται την εκτίμηση δημοσιεύματος της εφημερίδας «Telegraph», σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του Μουσείου για το εν λόγω θέμα έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο και σε ποια φάση βρίσκονται οι συνομιλίες με την ελληνική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Μουσείου απαντώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε: «η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες».

Περαιτέρω ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις στην εφημερίδα Financial Times του διευθυντή τού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει «μια αχτίδα ελπίδας» για πρόοδο και στο θέμα των Γλυπτών.

«Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση Μητσοτάκη στην εφημερίδα Guardian

Η διαφορά αυτή αναδεικνύεται με ιδιαίτερα σαφή και κατηγορηματικό τρόπο και στο σημερινό άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού στην εφημερίδα Guardian.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών, ούτε ένα σχήμα βάσει του οποίου θα «δανειζόμασταν» τμήματα του δικού μας μνημείου», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα απορρίπτει την άποψη ότι ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία στη Βρετανία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο συμφωνίας για τα Γλυπτά. Όπως επισημαίνει, η Ταπισερί δανείστηκε στη Βρετανία ως ενιαίο έργο και θα επιστρέψει στη Γαλλία επίσης ως ενιαίο έργο. Αντίθετα, στην περίπτωση του Παρθενώνα, τμήματα ενός ενιαίου μνημείου βρίσκονται σήμερα χωρισμένα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Στόχος της ελληνικής πλευράς, τονίζει, είναι η μόνιμη επανένωση των Γλυπτών. «Τα σωζόμενα Γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέα το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτό δυνατό», υπογραμμίζει με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει λεπτομερείς συνομιλίες με την ηγεσία του Βρετανικού Μουσείου για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί η επανένωση. Παράλληλα τονίζει πως μια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη και μακροχρόνια πολιτιστική συνεργασία Ελλάδας και Βρετανίας, με ανταλλαγές εκθεμάτων, συνεργασία στην έρευνα και τη συντήρηση και στενότερες σχέσεις μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων.

Αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του στον σημερινό βρετανό πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ που το 2023 είχε ζητήσει να επιστραφούν τα Γλυπτά «χωρίς όρους». Ο τότε δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ είχε πει μεταξύ άλλων «ας χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος τη Βρετανία».

Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι αυτό που απαιτείται πλέον είναι «πολιτική βούληση και θάρρος» για να γίνει το αποφασιστικό βήμα προς την επανένωση. «Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση και το θάρρος για να γίνει το αποφασιστικό βήμα: να επανενωθούν τα Γλυπτά και να μετατραπεί μια ιστορική διαμάχη σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας», καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης στο άρθρο του στην εφημερίδα Guardian.