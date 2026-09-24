Δανία: Πιο συχνές και επικίνδυνες οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις σε χώρες του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες – «Aυξανόμενος ο κίνδυνος»

Οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Δανίας προειδοποιούν για εντατικοποίηση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων τους επόμενους μήνες, υπογραμμίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ενώ μια πλήρης ρωσική εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ παραμένει απίθανη, δεν αποκλείονται περιορισμένες επιθέσεις.

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Διεθνή Νέα

Ρωσικό drone
Φωτογραφία αρχείου: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για εντατικοποίηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία μέσα στους επόμενους μήνες προειδοποιούν οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Δανίας, υπογραμμίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
  • Ο υβριδικός πόλεμος επανήλθε στην επικαιρότητα μετά το πρόσφατο περιστατικό με επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, για το οποίο η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία.
  • Μια ρωσική εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ δεν αποκλείεται, αν και παραμένει απίθανη, ενώ υπάρχει «ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος» περιορισμένων στρατιωτικών επιθέσεων.

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Για εντατικοποίηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία μέσα στους επόμενους μήνες προειδοποιούν οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Δανίας, υπογραμμίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στη νέα τους έκθεση.

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Ο υβριδικός πόλεμος και οι ενέργειες δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκό έδαφος επανήλθαν στην επικαιρότητα μετά το πρόσφατο περιστατικό με επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε για το οποίο η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία οδηγώντας έτσι τα μέλη της ΕΕ να ζητήσουν νέες κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

«Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους μήνες η Ρωσία θα εντατικοποιήσει περαιτέρω τον υβριδικό της πόλεμο πραγματοποιώντας περισσότερες συχνές επιθέσεις κατά της Δύσης και του ΝΑΤΟ με σοβαρότερες συνέπειες για τις χώρες που θα επηρεαστούν σε σχέση με το παρελθόν», ανάφερε η αξιολόγηση της υπηρεσίας.

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Μια ρωσική εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ δεν αποκλείεται, αλλά παραμένει απίθανη, δήλωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (FE).

«Υπάρχει ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος η Ρωσία να εξαπολύσει περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ που γειτονεύει με τη Ρωσία», εξήγησε ο Τόμας Άρενκιελ, επικεφαλής της FE, σε συνέντευξη Τύπου.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε απίθανο η Ρωσία να δει οποιοδήποτε συμφέρον να εισβάλει σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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