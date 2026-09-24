Λονδίνο: Αστυνομικοί υποδύθηκαν τους ντελιβεράδες και τους καθαριστές για να συλλάβουν οπλισμένο φυγόδικο – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια πρωτότυπη επιχειρησιακή τακτική της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, οδήγησε στη σύλληψη ενός επικίνδυνου φυγόδικου, ο οποίος κυκλοφορούσε οπλισμένος, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης,

Η τακτική της μεταμφίεσης και ο εγκλωβισμός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Daily Mail», ο Roy Hallissey κατάφερνε για καιρό να ξεφεύγει από τις Αρχές, παρόλο που σύχναζε τακτικά σε τοπική αγορά στο Poplar του ανατολικού Λονδίνου, μετακινούμενος με ένα ισχυρό ηλεκτρικό ποδήλατο. Οι αστυνομικοί γνώριζαν το στέκι του, όμως οι προσπάθειες εντοπισμού του προσέκρουαν στην παρατηρητικότητά του: μόλις εντόπιζε ένστολη παρουσία στην περιοχή, εξαφανιζόταν.

Αυτό ανάγκασε τη Μητροπολιτική Αστυνομία να θέσει σε εφαρμογή, ένα αντισυμβατικό σχέδιο. Δύο αστυνομικοί ενσωματώθηκαν πλήρως, στο καθημερινό περιβάλλον της αγοράς. Ο ένας υποδύθηκε τον καθαριστή δρόμων, κρατώντας το ειδικό χειρήλατο καρότσι, ενώ ο δεύτερος μεταμφιέστηκε σε διανομέα φαγητού. Πλησιάζοντας τον ύποπτο ταυτόχρονα από διαφορετικές κατευθύνσεις, τον αιφνιδίασαν, κόβοντάς του κάθε δίοδο διαφυγής.



Το οπλοστάσιο και το επιβαρυμένο παρελθόν

Κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας που ακολούθησε, οι Αρχές ανακάλυψαν μια μεγάλη ματσέτα, κρυμμένη γύρω από τη μέση του. Όπως αποδείχθηκε, ο Hallissey, ήταν ήδη καταζητούμενος, καθώς είχε καταδικαστεί για υπόθεση μαχαιρώματος, αλλά δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της ποινής του. Επιπλέον, εκκρεμούσε σε βάρος του κατηγορία για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, υπόθεση στην οποία επίσης είχε απουσιάσει από τη δίκη.

Παράλληλα, η παρουσία του στο Poplar συνιστούσε παραβίαση ειδικού διατάγματος εγκληματικής συμπεριφοράς (Criminal Behaviour Order), το οποίο του απαγόρευε ρητά την είσοδο στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο επιθεωρητής Frank Hartley, από την τοπική ομάδα αστύνευσης, υπογράμμισε τη σημασία της επιχείρησης:

«Όχι μόνο ο Hallissey συνελήφθη να παραβιάζει το διάταγμα συμπεριφοράς που είχε στόχο να του απαγορεύσει την παρουσία στην περιοχή, αλλά βρέθηκε επίσης στην κατοχή του ένα επικίνδυνο όπλο που θα μπορούσε πολύ καλά να είχε χρησιμοποιηθεί για την πρόκληση σοβαρής βίας. Σε όλη τη Μητροπολιτική Αστυνομία εργαζόμαστε καθημερινά για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και τη δίωξη καταζητούμενων εγκληματιών, επειδή γνωρίζουμε τη ζημιά που προκαλούν στις κοινότητες και την πιθανότητα να συνεχίσουν να διαπράττουν περαιτέρω εγκλήματα. Μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό και ορισμένες δημιουργικές τακτικές, οι αστυνομικοί μπορέσαμε να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τον Hallissey, ο οποίος βρίσκεται πλέον ξανά υπό κράτηση εν αναμονή της καταδίκης του».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Snaresbrook Crown Court την Παρασκευή 29 Μαΐου, όπου παραδέχθηκε την ενοχή του για σειρά αδικημάτων.

Συγκεκριμένα, ομολόγησε τις εξής κατηγορίες:

Κατοχή μαχαιριού / κοπτικού αντικειμένου (λεπίδας)

Παραβίαση διατάγματος εγκληματικής συμπεριφοράς

Οδήγηση χωρίς ασφάλεια

Οδήγηση ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια

Επίθεση κατά αστυνομικών

Διαφυγή από νόμιμη σύλληψη

Ο Hallissey παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο για την τελική ανακοίνωση της ποινής του την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.