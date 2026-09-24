Θάνατος Μαζωνάκη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε ο ΙΣΑ

Παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατέθεσε την Πέμπτη (24/9) ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, για την οποία κρατείται προσωρινά για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το ζευγάρι των γιατρών της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Με τη δήλωση παράστασης στην κύρια ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών, ο ΙΣΑ προσκόμισε στοιχεία που είχε καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του, η κατηγορούμενη γιατρός. Μεταξύ αυτών τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη, επισημαίνοντας ότι οι δύο γιατροί κατείχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα.

Φέρεται επίσης να τονίζει ο Σύλλογος ότι η άνευ ειδικότητας γιατρός γνωστοποίησε ψευδώς στον ΙΣΑ, προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Η παράσταση του Ιατρικού Συλλόγου αφορά, σύμφωνα με τη δήλωση στον δικαστικό λειτουργό, πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.