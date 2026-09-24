Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης – Πότε θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης

Το χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις των παρεμβάσεων για τα καύσιμα παρουσίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφονται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του αρχίζει στις 15/10».

Όπως υποστήριξε, «παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διυλιστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της Πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές».

«Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για στήριξη των πολιτών. Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός. Αυτό που κάνουμε είναι να οριστικοποιούμε το ύψος της παρέμβασης ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς» είπε ο κ. Μαρινάκης.