Επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της τέταρτης δόσης – Πότε πληρώνεται

Ο ΟΠΕΚΑ ενημέρωσε ότι η εκκαθάριση της τέταρτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Για την καταβολή της, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 30 Σεπτεμβρίου για νέες ή τροποποιημένες αιτήσεις.

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Οικονομία

επίδομα παιδιού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026, όσον αφορά στο επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ.
  • Για να το λάβει κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ.
  • Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου.

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Έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026, όσον αφορά στο επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Για να το λάβει κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου.

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