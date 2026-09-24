Καιρός: Αίθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Αναλυτικά η πρόγνωση

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά.

Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Ασθενείς έως 2-3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος

Άνεμοι: Έως 2-3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν κατά τόπους τους 25-26 βαθμούς, κυρίως στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί ενδέχεται να υποχωρήσουν ακόμη και στους 3 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ, με την έντασή τους στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο να φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ.