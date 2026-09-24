Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (24/9) – Πρεμιέρα για EuroLeague και Nations League

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:00: Magenta Sport 6 | Τάλον Γκρίκσπουρ – Ντένις Σαποβάλοφ (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
10:00: Magenta Sport 6 | Σανγκ Τζούντσενγκ – Αντριάν Μαναρίνο (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
10:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – Σανγκάη Σαρκς (FIBA Intercontinental Cup 2026)
12:00: Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Σεβτσένκο – Ουμπέρ Χούρκατς (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
14:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026)
15:30: Novasports Start | Μαρία Σάκκαρη – Νάο Χιμπίνο (WTA 500 2026)
19:00: Novasports 5HD | Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)
19:00: Novasports 3HD | Ανδόρα – Μάλτα (UEFA Nations League)
20:00: Novasports 2HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
21:00: Novasports 6HD | Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)
21:15: Novasports 4HD | Παναθηναϊκός – Παρί (EuroLeague)
21:30: Novasports Prime | Μπασκόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)
21:30: Novasports 5HD | Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (EuroLeague)
21:45: Novasports Premier League | Πορτογαλία – Ουαλία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 3 | Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:45: Novasports Extra 2 | Κόσοβο – Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 1 | Αυστρία – Ισραήλ (UEFA Nations League)
21:45: Novasports News | Λιχτενστάιν – Λιθουανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 3HD | Ολλανδία – Γερμανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Νορβηγία – Δανία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA-Novasports Start | Σερβία – Ελλάδα (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 4 | Νορβηγία – Δανία (UEFA Nations League)