Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (24/9) – Πρεμιέρα για EuroLeague και Nations League

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Πετρέλαιο: Νέα υποχώρηση στις τιμές εν μέσω ελπίδων για διπλωματική λύση με το Ιράν

Καιρός: Αίθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόγνωση