Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (24/9) – Πρεμιέρα για EuroLeague και Nations League

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: Magenta Sport 6 | Τάλον Γκρίκσπουρ – Ντένις Σαποβάλοφ (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)

10:00: Magenta Sport 6 | Σανγκ Τζούντσενγκ – Αντριάν Μαναρίνο (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)

10:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – Σανγκάη Σαρκς (FIBA Intercontinental Cup 2026)

12:00: Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Σεβτσένκο – Ουμπέρ Χούρκατς (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)

14:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026)

15:30: Novasports Start | Μαρία Σάκκαρη – Νάο Χιμπίνο (WTA 500 2026)

19:00: Novasports 5HD | Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)

19:00: Novasports 3HD | Ανδόρα – Μάλτα (UEFA Nations League)

20:00: Novasports 2HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)

21:00: Novasports 6HD | Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)

21:15: Novasports 4HD | Παναθηναϊκός – Παρί (EuroLeague)

21:30: Novasports Prime | Μπασκόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)

21:30: Novasports 5HD | Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (EuroLeague)

21:45: Novasports Premier League | Πορτογαλία – Ουαλία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 3 | Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)

21:45: Novasports Extra 2 | Κόσοβο – Ιρλανδία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 1 | Αυστρία – Ισραήλ (UEFA Nations League)

21:45: Novasports News | Λιχτενστάιν – Λιθουανία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 3HD | Ολλανδία – Γερμανία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 2HD | Νορβηγία – Δανία (UEFA Nations League)

21:45: ALPHA-Novasports Start | Σερβία – Ελλάδα (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 4 | Νορβηγία – Δανία (UEFA Nations League)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ