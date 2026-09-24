Νέα Υόρκη: Επαφές Μητσοτάκη με Citi και Bank of America – Ενέργεια, επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της ατζέντας

Διαδοχικές συναντήσεις με την CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, τον Πρόεδρο Διεθνών Δραστηριοτήτων της Bank of America, Μπέρναρντ Μενσά, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, στις συζητήσεις εξετάστηκαν οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, η δημοσιονομική πολιτική, οι επενδυτικές προοπτικές, αλλά και οι προκλήσεις στην αγορά ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, συνδέοντάς την με την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του κόστους δανεισμού της Ελλάδας και στην εικόνα των ελληνικών ομολόγων στις πρόσφατες αναταράξεις στις αγορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ακόμη οι επενδύσεις στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τις υποδομές data centers. Συζητήθηκε επίσης η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.