Κόστα προς Τεχεράνη: Διάλογος για την επίλυση των συγκρούσεων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή

«Ειλικρινή και ουσιαστική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κόστα τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την επίλυση των συγκρούσεων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.
Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών και να αποκαταστήσει πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Frank and substantial discussion with President @drpezeshkian of Iran.
I stressed that dialogue is the only way to resolve conflicts and to ensure lasting peace across the region.
I called for an end to Iran’s strikes against its neighbours and the full restoration of… pic.twitter.com/WpxDLPqYkE
— António Costa (@eucopresident) September 23, 2026