Κόστα προς Τεχεράνη: Διάλογος για την επίλυση των συγκρούσεων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε «ειλικρινή και ουσιαστική» συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τονίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση συγκρούσεων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών και να αποκαταστήσει πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

Κόστα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, χαρακτήρισε «ειλικρινή και ουσιαστική» τη συνομιλία του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
  • Ο Κόστα τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την επίλυση των συγκρούσεων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.
  • Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών και να αποκαταστήσει πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

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«Ειλικρινή και ουσιαστική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κόστα τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την επίλυση των συγκρούσεων και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Παράλληλα, κάλεσε την Τεχεράνη να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών και να αποκαταστήσει πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

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