Ροδρίγκεζ στον ΟΗΕ: «Η Βενεζουέλα ξαναγεννιέται» – Μήνυμα για εκλογές και πολιτικό διάλογο με την αντιπολίτευση

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε από το βήμα του ΟΗΕ τη διεξαγωγή εκλογών και την έναρξη πολιτικού διαλόγου με την αντιπολίτευση, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ομιλία της σηματοδοτεί μια νέα πολιτική συγκυρία για τη χώρα μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο και την πρόθεση αποκατάστασης των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Διεθνή Νέα

Ροδρίγκεζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη διεξαγωγή εκλογών στη Βενεζουέλα προανήγγειλε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, στην πρώτη ομιλία της ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από την ανάληψη των καθηκόντων της.
  • Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε την έναρξη πολιτικού διαλόγου με τμήματα της αντιπολίτευσης, διαβεβαιώνοντας ότι οι κρατικοί θεσμοί θα εγγυηθούν μια συμπεριληπτική και διαφανή εκλογική διαδικασία.
  • Αναφερόμενη στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, η Ροδρίγκες ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεσή του να τις αποκαταστήσει, δηλώνοντας ότι «Η Βενεζουέλα ξαναγεννιέται».

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Τη διεξαγωγή εκλογών στη Βενεζουέλα προανήγγειλε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, στην πρώτη ομιλία της ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Δεν έδωσε, ωστόσο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υποστηρίζοντας ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα καθορίσει τον κατάλληλο χρόνο.

«Εκλογές θα διεξαχθούν στη Βενεζουέλα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ροδρίγκες, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνησή της έχει ξεκινήσει πολιτικό διάλογο με τμήματα της αντιπολίτευσης, με στόχο, όπως ανέφερε, τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας με ίσους όρους για όλους.

Η μεταβατική πρόεδρος διαβεβαίωσε ακόμη ότι, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, οι κρατικοί θεσμοί θα είναι έτοιμοι να εγγυηθούν μια συμπεριληπτική και διαφανή εκλογική διαδικασία.

Η ομιλία της πραγματοποιήθηκε σε μια νέα πολιτική συγκυρία για τη Βενεζουέλα, μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο και την ανάληψη της μεταβατικής ηγεσίας από τη Ροδρίγκες. Η παρουσία της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί παράλληλα την πρώτη επίσκεψη προέδρου της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2018.

Από το βήμα του ΟΗΕ, η Ροδρίγκες αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεσή του να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Βενεζουέλα.

«Η Βενεζουέλα ξαναγεννιέται», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η πορεία προς την αποκατάσταση της χώρας δεν θα είναι εύκολη.

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