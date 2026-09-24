Νίκος Μπάρκουλης: Ξέσπασε για βίντεο που αναφέρεται στον πατέρα του – «Μέχρι και η ντροπή ντράπηκε»

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Την έντονη αντίδραση του Νίκου Μπάρκουλη προκάλεσε βίντεο στο YouTube που περιλαμβάνει αναφορές στον αείμνηστο πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Instagram, εξέφρασε την οργή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζονται συγκεκριμένα γεγονότα, κάνοντας λόγο για προσβλητικό περιεχόμενο και παραπληροφόρηση.

«Δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του πατέρα μου για λάθος λόγους και σκοπούς», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως συνήθως αποφεύγει να αναφέρεται δημόσια στον πατέρα του. Ωστόσο, όπως είπε, αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο βίντεο.

Το νεαρό μοντέλο υποστήριξε ακόμη ότι ο τίτλος και η εικόνα του βίντεο είναι προσβλητικά, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται πρόσωπα που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Τέλος, κάλεσε τους διαδικτυακούς του ακολούθους να αναφέρουν το επίμαχο περιεχόμενο στην πλατφόρμα, προκειμένου να εξεταστεί η αφαίρεσή του.

«Δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τέτοιο σκοπό», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ έκλεισε την τοποθέτησή του με τη φράση: «Μέχρι και η ντροπή ντράπηκε».