Άννα Βίσση: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ και το μήνυμα της Orianthi πριν από τη μεγάλη συναυλία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τις πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ δημοσίευσε η Άννα Βίσση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία της, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες, ενώ η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, η οποία αναμένεται να συμμετάσχει στη συναυλία, έστειλε το δικό της μήνυμα.

Μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram, η Άννα Βίσση έδωσε μια πρώτη εικόνα από τις προετοιμασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με μαύρο φούτερ, παντελόνι και καπέλο, έχοντας γυρισμένη την πλάτη της στον φωτογραφικό φακό. Στο φόντο διακρίνεται ο ουρανός την ώρα του ηλιοβασιλέματος, καθώς και μέρος του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες.

Σε άλλο στιγμιότυπο παρουσιάζονται τα φωτεινά βραχιολάκια με την ένδειξη «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της συναυλίας.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με τον μουσικό Σάκη Ντόβολη, τον οποίο καλωσόρισε γράφοντας: «Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας».

Το μήνυμα της Orianthi για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Στη συναυλία της Άννας Βίσση αναμένεται να συμμετάσχει και η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, η οποία είχε επιλεγεί στο παρελθόν για συνεργασία με τον Μάικλ Τζάκσον.

Η μουσικός δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη εμφάνισή της στο Ολυμπιακό Στάδιο.

«Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Orianthi (@iamorianthi)

Οι πρόβες και οι προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ συνεχίζονται ενόψει της συναυλίας του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου.