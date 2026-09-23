Ρένια Λουιζίδου: Η τρυφερή αναφορά στον σύζυγό της – «Είναι σίγουρα ο άνθρωπός μου»

Την Ρένια Λουιζίδου υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή της. Η αγαπημένη ηθοποιός στη συνέντευξή της μίλησε και για τον συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή, τον σύζυγό της Θάνο Κωνσταντάκη, με τον οποίο είναι παντρεμένοι από το 1997 και έχουν αποκτήσει ένα γιο. «Τριάντα χρόνια μετά, θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που τον είδα», δήλωσε χαρακτηριστικά η καλλιτέχνις.

«Είμαι παντρεμένη από το 1997, 29 χρόνια. Ο γιος μου έχει γεννηθεί το 2000 και σπουδάζει στο Καποδιστριακό», είπε στην αρχή η ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο και για το τι είναι αυτό που διατηρεί τη σχέση τόσα χρόνια, στο να μην χαλάσει, η Ρένια Λουιζίδου απάντησε: «Έλα ντε; Πολλά μπορείς να πεις και τίποτα να μην είναι. Ποιος να ξέρει; Αν το ξέραμε, θα το κάναμε όλοι. Είναι από το τυχερό σου, η χημεία στο ζευγάρι.

Σίγουρα, όταν περνάει τόσος πολύ καιρός, αλλάζουν οι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι αν αλλάζουν προς την ίδια κατεύθυνση ή αλλάζει ο ένας από δω και ο άλλος από εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είσαι που είσαι κάποιος, όταν συναντηθείς με έναν άλλον άνθρωπο, από εκεί και πέρα πρέπει και μαζί να διαγράψετε μια πορεία, μέσα στην οποία θα αλλάξουν πράγματα, θα αναθεωρηθούν πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να μην συντονιστείς. Τώρα, πώς συντονίζεσαι, ένας Θεός το ξέρει».

«Το πήραμε αυτό το ρίσκο και δούλεψε»

Αμέσως μετά, εξομολογήθηκε ότι: «Είναι σίγουρα ο άνθρωπός μου. Δεν ήταν οπτικό μόνο. Θέλω να πω ότι δεν ήταν ας πούμε ότι ήμουν σίγουρη ότι είδα έναν άνθρωπο και επειδή μου αρέσει οπτικά ταιριάζω μαζί του. Είχα πολλές αμφιβολίες αν ταιριάζουν οι ζωές μας ή δεν ξέρω τι. Και εκείνος.

Κάτι μας τράβηξε τον ένα στον άλλον και βήμα βήμα ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, ανοιχτήκαμε πολύ ο ένας στον άλλον, με ειλικρίνεια δηλαδή, ακόμα και στα πράγματα που ο καθένας μας έχει και που δεν είναι για πολύ διαφήμιση. Δεν είναι εύκολο να πεις 100% αλήθεια για τον εαυτό σου. Αλλά το πήραμε αυτό το ρίσκο και δούλεψε. Τριάντα χρόνια μετά, θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που τον είδα».