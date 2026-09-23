Πεζεσκιάν από ΟΗΕ: «Το Ιράν δεν θα παραδοθεί, είμαστε θύματα τρομοκρατίας» – Τι είπε για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ότι η χώρα του είναι «θύμα τρομοκρατίας», αναφερόμενος στην στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος «δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο», όπως είπε. Παράλληλα τόνισε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Ιρανός ηγέτης δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «πρέπει να γνωρίζει ότι η αντίσταση του ιρανικού λαού θα ενταθεί μόνο μπροστά στις κυρώσεις, την αυξημένη πίεση και την αυξανόμενη εκφοβιστική τακτική».

Η Ισλαμική Δημοκρατία χρειάζεται να είναι ισχυρή για να αντισταθεί στις ΗΠΑ και στους εχθρούς της, είπε, σημειώνοντας πως η στρατιωτική δύναμη του Ιράν είναι αμυντική και λέγοντας πως «ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να μάθει ότι οι απειλές ενώνουν το ιρανικό έθνος».

«Ένας κόσμος χωρίς δύναμη είναι επικίνδυνος, αλλά ένας κόσμος που κατανοεί μόνο τη γλώσσα του πολέμου και της εκφοβιστικής τακτικής δεν θα είναι ασφαλής» ανέφερε ακόμη ο Πεζεσκιάν, ο οποίος κάλεσε τις χώρες σε όλο τον κόσμο να συνεργαστούν για την επίτευξη της ειρήνης.

«Το Ιράν τείνει το χέρι του προς τον κόσμο, προσκαλούμε τον κόσμο. Καλούμε τον κόσμο, όχι από αδυναμία, αλλά από βαθιά πίστη στη δική μας δύναμη και σταθερότητα για συνεργασία και συντονισμό, λόγω της βαθιάς πεποίθησης ότι κανείς σε αυτή την περιοχή δεν θα έχει ασφάλεια μόνος του», είπε. «Είτε θα την οικοδομήσουμε μαζί, είτε θα πρέπει να ζήσουμε μαζί υπό συνθήκες ανασφάλειας. Επιδιώκουμε να οραματιστούμε ένα αξιοπρεπές μέλλον, στο οποίο η ασφάλεια, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα γίνουν αναφαίρετα δικαιώματα για όλους τους λαούς, για όλους τους ανθρώπους», συνέχισε ο Ιρανός ηγέτης.

«Κανείς δεν θα στρέψει το Ορμούζ εναντίον μας»

Ο Ιρανός πρόεδρος επιπρόσθετα ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί τα Στενά του Ορμούζ να χρησιμοποιούνται για «επιθετικότητα» εναντίον της χώρας του και «για την επιβολή ανασφάλειας» στην περιοχή.

«Μας έκλεισαν την πρόσβασή μας στα χωρικά μας ύδατα», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις ΗΠΑ, ενώ χρησιμοποιούν «πυραύλους και θανατηφόρες τεχνολογίες για να επιφέρουν ανασφάλεια σε όλες τις περιοχές που συνορεύουν με αυτήν την θαλάσσια οδό», σημείωσε. «Δεν είναι δυνατόν να επωφελούνται όλοι από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε εμάς να στερείται η πρόσβαση στη ναυσιπλοΐα μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού. Η μόνιμη ανάπτυξη εχθρικών στόλων και η κλιμάκωση του πολέμου δεν θα οδηγήσουν στην ειρήνη», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού προέδρου η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα.

U.S. delegation leaves the assembly as Pezeshkian speaks at the UNGA. pic.twitter.com/C4tbNZpAxt — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP