Φωτιά στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλικράτεια Χαλκιδικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νέας Προποντίδας για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.