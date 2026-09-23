Φωτιά στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νέας Προποντίδας για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.