Φωτιά στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ο Δήμος Νέας Προποντίδας με υδροφόρες. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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Φωτιά,Πυροσβεστικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλικράτεια Χαλκιδικής.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Νέας Προποντίδας με υδροφόρες.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νέας Προποντίδας για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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