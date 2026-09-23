Δέσμευση Ταχιάου προς κατοίκους Κυψέλης: Οι ζημιές στις πληγείσες πολυκατοικίες από τον μετροπόντικα θα αποκατασταθούν

Την δέσμευση ότι οι ζημιές στις πληγείσες από την διέλευση του μετροπόντικα πολυκατοικίες της Κυψέλης θα αποκατασταθούν πλήρως με δαπάνη της κοινοπραξίας, που εκτελεί το έργο έδωσε σήμερα ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων κατά την έκτακτη συνεδρίασή του. Ταυτόχρονα, παραδέχθηκε ότι υπήρχαν αστοχίες κατά την εκσκαφή του μετροπόντικα στην Κυψέλη και διαβεβαίωσε ότι πλέον λαμβάνονται μέτρα για να συνεχίσει το έργο.

«Τα κτήρια θα επανέλθουν στην κατάσταση που ήταν πριν και θα είναι και καλύτερα με δαπάνες της κοινοπραξίας, όπως επιβάλλει η σύμβαση που έχει η ‘Ελληνικό Μετρό’ με την κοινοπραξία και επιβάλλεται από τα υφιστάμενα πρωτόκολλα», υπογράμμισε ο Νίκος Ταχιάος απαντώντας στα αιτήματα των κατοίκων όσο και του Δήμου Αθηναίων. Ο ίδιος δεσμεύτηκε, μάλιστα, ότι αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου θα παραδώσει στον Δήμο Αθηναίων τις μελέτες τρωτότητας των πολυκατοικιών, καθώς μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί μόλις 13 από τις 35 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. «Θέλουμε να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα σε κάθε πολυκατοικία», δεσμεύτηκε ο Νίκος Ταχιάος υποστηρίζοντας ότι: «Δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης πολυκατοικιών».

«Υπήρχαν τετραπλάσιες καθιζήσεις»

Ο υφυπουργός Υποδομών παραδέχθηκε ότι στην περίπτωση της Κυψέλης «υπήρχαν τετραπλάσιες καθιζήσεις, γι’ αυτό σταμάτησε ο μετροπόντικας και χτύπησε συναγερμός». Ο ίδιος παραδέχθηκε την «αστοχία» κατά την εκτέλεση του έργου αποδίδοντάς την στο γεγονός ότι υπήρχε ένα πηγάδι, που είχε γίνει βόθρος και έφτανε σε πολύ μεγάλο βάθος». «Όντως, στη διέλευση του μετροπόντικα από την Κυψέλη υπήρξαν προβλήματα», συνέχισε ο Νίκος Ταχιάος. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «στα πρώτα κτήρια μπορούμε να μιλήσουμε για αποκαταστάσεις και αυτό θα μας το απαντήσουν οι μελέτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για να επιτευχθεί η ανάταξη των κτηρίων και να επανέλθει έτσι όπως ήταν πριν περάσει ο μετροπόντικας».

Παράλληλα, ο υφυπουργός Υποδομών διαβεβαίωσε ότι «δεν θα ξεκινήσει ο μετροπόντικας εάν δεν σας παρουσιαστούν οι μελέτες», είπε ο Νίκος Ταχιάος ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων και ενώπιον των κατοίκων. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της επανεκκίνησης του μετροπόντικα, ο Νίκος Ταχιάος είπε: «Δεν πρόκειται να ξεκινήσει ο μετροπόντικας εάν δεν διασφαλιστεί ότι οι όποιες συνέπειες -συμπεριλαμβανομένων των πέντε πολυκατοικιών και των υπολοίπων που θα συναντήσει στην πορεία- θα προσεγγίζουν το μηδέν, δηλαδή οι συνέπειες θα είναι μηδενικές». Επίσης, διαβεβαίωσε ότι «μελέτες τρωτότητας θα ξαναγίνουν στα κτήρια και μετά την διέλευση του μετροπόντικα. Όπως και σε γεγονότα όπως είναι ένας σεισμός».

«Περαιτέρω, θα συνεχίσει το έργο με νέα πρωτόκολλα αναφορικά με την διάνοιξη σε επιβαρυμένα εδάφη για να μην υπάρξουν άλλου τύπου αστοχίες», σημείωσε ο Νίκος Ταχιάος. «Δεν θέλω η Κυψέλη να γίνει μια μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας. Για εμένα το ζήτημα είναι η ασφάλεια», εξήγησε ο υφυπουργός Υποδομών.

Τι ζητεί ο Δήμος Αθηναίων

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας κλείνοντας την έκτακτη συνεδρίαση απευθυνόμενος προς τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο είπε: «Θα περιμένω αύριο, αυτά που μας υποσχεθήκατε σήμερα». Ο ίδιος αναφερόταν στις μελέτες τρωτότητας για τις 35 επίμαχες πολυκατοικίες. Επικαλούμενος την ενημέρωση που παρείχαν στελέχη της κοινοπραξίας για την γραμμή 4 του μετρό, ότι από την διακοπή εργασιών του μετροπόντικα έως σήμερα γίνονται συνεχείς μετρήσεις για τυχόν καθιζήσεις, ο Χάρης Δούκας ζήτησε αυτές να κατατεθούν στον Δήμο Αθηναίων.

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας ζήτησε από τον Νίκο Ταχιάο να μεταφερθούν οι κάτοικοι σε προσωρινές κατοικίες. «Να το κάνετε από τώρα για να μην υπάρχει φόβος, αγωνία και πίεση», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων προς τον υφυπουργό Υποδομών. Παράλληλα, απαίτησε «να γίνει έλεγχος στατικότητας και άμεση ενίσχυση των πολυκατοικιών». Τέλος, απευθυνόμενος στα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», ο Χάρης Δούκας τα κάλεσε να πάρουν την ευθύνη για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. «Ο μετροπόντικας δεν μπορεί να επανεκκινήσει χωρίς ασφάλεια», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.