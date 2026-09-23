Θάνατος Μαζωνάκη: Η Αθηναϊκή Λέσχη απομακρύνει τον προφυλακισμένο γιατρό του Κολωνακίου για έξι μήνες

Μια άγνωστη στο ευρύ κοινό πλευρά της κοινωνικής ζωής του Ηλία Θεοδωρόπουλου, του προφυλακισμένου γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για την απόφαση της Αθηναϊκής Λέσχης, να αναστείλει την ιδιότητα του, ως μέλους του για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Ο κατηγορούμενος γιατρός, ήταν μέλος ενός από τους πλέον ιστορικούς και αυστηρά κλειστούς συλλόγους της χώρας, όπου για να συμμετάσχει κάποιος, πρέπει να πληροί εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών, διατηρείται σταθερά κάτω από το όριο των 1.000 ατόμων.

Η παρουσία του Θεοδωρόπουλου, στη συγκεκριμένη Λέσχη, έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτυπώνει την διείσδυση και τις προσβάσεις που φαίνεται να διατηρούσε στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, της πρωτεύουσας. Το γεγονός ότι έγινε δεκτός σε ένα τόσο επιλεκτικό περιβάλλον, υποδηλώνει το ισχυρό δίκτυο γνωριμιών που είχε οικοδομήσει, πέρα από τη συνήθη επαγγελματική του πορεία, στο χώρο της ιατρικής.

Στους χώρους της Λέσχης διασταυρώνονται παραδοσιακά επιφανείς προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο.

Έπειτα από τις ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης, πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για να αξιολογήσει την κατάσταση και αποφάσισε την προσωρινή παύση του για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η σχετική απόφαση κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω email, όπου η διοίκηση αναλύει το σκεπτικό της εφαρμογής του αντίστοιχου άρθρου από το Καταστατικό του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μαζί με την Ιωάννα Γάκα, οδηγήθηκαν στη φυλακή στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από την ολοκλήρωση των μαραθώνιων απολογιών τους, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

H ανακοίνωση της Αθηναϊκής Λέσχης

Στην ηλεκτρονική ανακοίνωση που εστάλη στα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης, λαμβάνοντας γνώση των πρόσφατων εξελίξεων σε εκκρεμή ποινική υπόθεση που αφορά το Μέλος της Λέσχης κ. Η. Θεοδωρόπουλο και ιδίως, της απόφασης των αρμοδίων δικαστικών αρχών περί προσωρινής κρατήσεώς του, συνεδρίασε και εξέτασε το ζήτημα υπό το πρίσμα των προβλέψεων του Καταστατικού. Με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και χωρίς να υπεισέρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ουσία της εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του Καταστατικού, την προσωρινή απομάκρυνση του εν λόγω Μέλους από τη Λέσχη για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών».

Πρόκειται για τη μέγιστη διάρκεια προσωρινής απομάκρυνσης που προβλέπει το Καταστατικό, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 41, το συγκεκριμένο μέτρο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μήνα ούτε μεγαλύτερη των έξι μηνών.

Η απόφαση δεν συνεπάγεται την οριστική διαγραφή του Θεοδωρόπουλου. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει το ζήτημα μετά την παρέλευση του εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της ποινικής υπόθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης, μέσα από το οποίο η διοίκηση υπενθυμίζει στα μέλη της ότι η συμμετοχή στην Αθηναϊκή Λέσχη δεν αποτελεί απλώς ένα κοινωνικό προνόμιο, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

«Η ιδιότητα του Μέλους της Αθηναϊκής Λέσχης δεν αποτελεί μόνον τίτλο τιμητικό, αλλά συνοδεύεται και από την ευθύνη της προσήκουσας κοινωνικής συμπεριφοράς και της διαρκούς προασπίσεως του κύρους της. Έκαστον Μέλος, διά της παρουσίας και της συμπεριφοράς του στον δημόσιο και κοινωνικό βίο, οφείλει να επιδεικνύει ήθος, ευπρέπεια, σεβασμό προς τους θεσμούς και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που διαχρονικώς υπηρετεί η Αθηναϊκή Λέσχη».