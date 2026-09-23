Κυριακή Γρίβα: Στον Άρειο Πάγο προσφεύγουν οι δικηγόροι της οικογένειάς της – «Να ελεγχθούν οι φάκελοι που διασφαλίζουν την προνομιακή μεταχείριση του δράστη»

Την προσφυγή τους στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου ανακοίνωσαν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της, την 1η Απριλίου 2024, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε καταφύγει ζητώντας βοήθεια.

Οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής εκφράζουν «τη βαθιά μας απορία και οδύνη για το εάν τελικά δίδονται ή επιτρέπεται να δίδονται αναβολές με απλό χαρτί ιδιώτη γιατρού» και καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους την προνομιακή μεταχείριση του κατηγορουμένου της γυναικοκτονίας, απευθύνοντας, μεταξύ άλλων, το ερώτημα πότε ελέγχθηκε η επιστημονική εγκυρότητα των ιατρικών γνωματεύσεων ότι χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης.

«Η Κυριακή δεν δολοφονήθηκε σε ένα απόμερο σημείο, αλλά στο κατώφλι της Πολιτείας, ζητώντας προστασία και βοήθεια από εκείνους που είχαν καθήκον να την προστατεύσουν» επισημαίνεται, επίσης, στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, η δίκη σε δεύτερο βαθμό του δράστη της δολοφονίας αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027. Ο καταδικασμένος σε ισόβια δολοφόνος της Κυριακής, δεν παρέστη στο Εφετείο.

Η ανακοίνωση των συνηγόρων της μητέρας της Κυριακής Γρίβα

Αναλυτικά, οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινας Καλλέα, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τα εξής:

«Η εξάγιστη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, έξω ακριβώς από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, δεν αποτελεί απλώς μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, αλλά μια διαρκή δοκιμασία για τις αντοχές του κράτους δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, άμα και για το Σθένος της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Στο πλευρό της μητέρας της, κ. Δέσποινας Καλλέα, που βιώνει καθημερινά τον ασύλληπτο πόνο της απώλειας και τη βασανιστική αγωνία για δικαίωση, οφείλουμε να υψώσουμε τη φωνή της αλήθειας απέναντι σε κάθε φαινόμενο που τραυματίζει τη μνήμη της Κυριακής και οδηγεί τη χαροκαμένη οικογένειά της σε δευτερογενή θυματοποίηση.

Με αφορμή τη σημερινή διαδικασία ενώπιον της Δικαιοσύνης, αισθανόμαστε την ηθική και νομική υποχρέωση να απευθύνουμε στην κοινωνία και τους θεσμούς τα ακόλουθα κρίσιμα ερωτήματα:

1. Ισχύει ο νόμος για όλους ή θεσπίζονται εξαιρέσεις μέσω ιδιωτικών ιατρικών βεβαιώσεων;

Εκφράζουμε τη βαθιά μας απορία και οδύνη για το εάν τελικά δίδονται ή επιτρέπεται να δίδονται αναβολές με απλό χαρτί ιδιώτη γιατρού. Ο νομοθέτης (άρθρο 349 ΚΠΔ), με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, όρισε ότι το κώλυμα υγείας αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, ακριβώς για να προστατεύσει τη διαδικασία από παρελκυστικές τακτικές. Όταν ένα τέτοιο ιδιωτικό έγγραφο «βαφτίζεται» αυθαίρετα λόγος «ανωτέρας βίας» για να παρακαμφθεί ο νόμος, αναρωτιόμαστε εύλογα: υπάρχουν πολίτες δύο (2) ταχυτήτων, πατρίκιοι και πληβείο; Είναι ανεκτό να εξαντλείται η αυστηρότητα της Δικαιοσύνης στους αδύναμους και να κάμπτεται υπό το βάρος ιδιωτικών σημειωμάτων σε υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο;

2. Η αδιαπραγμάτευτη πειθαρχική και ποινική ευθύνη των αστυνομικών οργάνων

Η Κυριακή δεν δολοφονήθηκε σε ένα απόμερο σημείο, αλλά στο κατώφλι της Πολιτείας, ζητώντας προστασία και βοήθεια από εκείνους που είχαν καθήκον να την προστατεύσουν. Η διερεύνηση και η απόδοση των πειθαρχικών αλλά και ποινικών ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς δεν είναι απλώς τυπικό υπηρεσιακό ζήτημα. Είναι ιερό χρέος απέναντι στην κοινωνία. Καμία καθυστέρηση, καμία συγκάλυψη και καμία επιεικής μεταχείριση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για όσους στάθηκαν απαθείς θεατές μπροστά στο έγκλημα. Τα 300 ευρώ πρόστιμο αποτελούν εμπαιγμό και αφετηρία για πειθαρχική δίωξη όσων τα επέβαλαν και συντόνισαν έτσι την πειθαρχική διαδικασία για να επιβληθούν.

3. Το καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου

Την ώρα που συνάνθρωποί μας με σοβαρότατα προβλήματα υγείας κρατούνται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ο φυσικός αυτουργός της μυσαρής δολοφονίας εξακολουθεί να διατηρείται σε καθεστώς ιδιότυπης προστασίας και προνομιακής διαβίωσης στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Ζητούμε διαφάνεια και άμεσο έλεγχο. Με ποιες συγκεκριμένες ιατρικές γνωματεύσεις και ποιας ακριβώς επιτροπής κρίνεται ότι χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης; Πότε ελέγχθηκε η επιστημονική εγκυρότητα αυτών των πορισμάτων; Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να επιτρέπει τη δημιουργία «ασυλίας» πίσω από φερόμενες προσχηματικές διαγνώσεις.

Θεσμική προσφυγή στην ηγεσία της Δικαιοσύνης

Γνωστοποιούμε ότι, εκπροσωπώντας τη μητέρα της Κυριακής, απευθυνθήκαμε ήδη θεσμικά, με κατεπείγουσα αναφορά, προς τον Αξιότιμο κ. Πρόεδρο και τον Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Δεν κινούμαστε από διάθεση ασφαλώς τιμωρητική, αλλά από την ακλόνητη πίστη ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να στέκεται όρθια, αμερόληπτη και ίση για όλους. Ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή τους, ώστε να εκδοθούν οι απαραίτητες δεσμευτικές κατευθύνσεις που θα αποτρέπουν την καταστρατήγηση του νόμου ή θα τον «καταστρατηγούν» για όλους τους Πολίτες, όλους τους διαδίκους και όλους τους Δικηγόρους, και να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φάκελοι που διασφαλίζουν την προνομιακή μεταχείριση του δράστη.

Η μνήμη της Κυριακής απαιτεί φως, σεβασμό και πραγματική δικαιοσύνη. Το οφείλουμε στη μητέρα της, το οφείλουμε σε κάθε γυναίκα που αναζητά προστασία, σε κάθε Πλάσμα που έχει αφεθεί μόνο του, στο «πάμε και όπου βγει».

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Γιάννης Απατσίδης Έλενα Τζούλη»