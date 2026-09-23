Μελίνα Ασλανίδου για την απώλεια του αδελφού της: «Εκεί λοιπόν, είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι ξημερώνει»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow Mermaids» στο Youtube, ήταν η Μελίνα Ασλανίδου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην απώλεια του αδελφού της και στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε αυτό το τραγικό γεγονός, στη πορεία της ζωής της.

Εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο την επηρέασε ο θάνατος του αδελφού της, η Μελίνα Ασλανίδου είπε: «Ένιωσα ότι πρέπει να ζήσω, γιατί τελικά κοίτα να δεις τι ανατροπές υπάρχουν».

Συνεχίζοντας, η επιτυχημένη καλλιτέχνις εξήγησε: «Γιατί όταν βλέπεις ένα παιδί 20 ετών, σαν τα κρύα τα νερά, έναν κούκλο, έναν άγγελο… Και αυτός ο άγγελος δεν υπάρχει, που αυτό το ζούμε πλέον καθημερινά σε πάρα πολλά επίπεδα. Εκεί λοιπόν, είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι ξημερώνει».

«Τι αγαπάς πάρα πολύ; Τη μουσική. Πού μπορείς να υλοποιήσεις το όνειρό σου; Στην Αθήνα. Πήγαινε! Πάντα έτρεχα στο φως», κατέληξε η Μελίνα Ασλανίδου.