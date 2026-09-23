Γιώργος Μαζωνάκης: «Μάγεψε» ο ανιψιός του, ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διέγραψε μία σπουδαία πορεία στον κόσμο της μουσικής και λατρεύτηκε όσο λίγοι. Δύο εβδομάδες περίπου μετά τον ξαφνικό θάνατο του πολυαγαπημένου ερμηνευτή, η είδηση του οποίου συγκλόνισε το Πανελλήνιο, ο ανιψιός του θέλησε να τον αποχαιρετήσει με έναν πολύ συγκινητικό τρόπο, ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές».

Στο βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το μουσικό εργαστήρι στο οποίο ο μόλις 14 ετών Βασίλης εξασκείται πάνω στη συγκεκριμένη μορφή τέχνης, ο ανιψιός του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη ερμηνεύει ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά στον κόσμο κομμάτια του, το «Ώρες Μικρές».

Με την φωνή του, η οποία έχει «μαγέψει» όσους παρακολούθησαν το βίντεο στο Instagram, το έφηβο αγόρι αποχαιρετάει τον θείο του μέσω της τέχνης στην οποία ξεχώρισε ο καλλιτέχνης και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι το «Ώρες Μικρές» είχε συμπεριληφθεί στο τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο «Αγαπώ σημαίνει» το 2019.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, με την οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο με τον 14χρονο Βασίλη Ζιώγα, αναφέρεται ότι: «Το DNA συνεχίζεται… Βασίλη, είναι κρίμα που ο θείος σου δεν είναι εδώ για να σε ακούσει να του αφιερώνεις αυτό το τραγούδι. Δεν πρόλαβες… όμως είμαι σίγουρος πως θα ήταν πολύ περήφανος για σένα. Όχι μόνο για το ταλέντο σου, αλλά κυρίως για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητα του ανθρώπου που είσαι. Κι εμείς που έχουμε τη χαρά να σε καθοδηγούμε μουσικά, είμαστε ήδη πολύ περήφανοι για σένα.

Στόχος δεν είναι να γίνεις “ο νέος Γιώργος Μαζωνάκης” — εκείνος είναι μοναδικός και αξεπέραστος. Στόχος είναι να χαράξεις τη δική σου πορεία, με τη δική σου φωνή και τη δική σου ταυτότητα. Να γίνεις ο Βασίλης. Και μέσα από κάθε σου βήμα, να τον κάνεις περήφανο».

Το μουσικό εργαστήρι πρόσθεσε σε σχόλιο στην ίδια δημοσίευση: «Πριν σχολιάσετε, θυμηθείτε ότι μιλάτε για ένα 14χρονο παιδί που απλώς τραγουδά. Κανείς δεν είπε ότι θα γίνει “ο νέος Μαζωνάκης” — ούτε ο ίδιος θα το ήθελε. Ο Μαζωνάκης ήταν ένας και μοναδικός. Αν ο μικρός επιλέξει αυτόν τον δρόμο, θα τον χαράξει με τη δική του αξία, το ταλέντο και την ταυτότητά του.

Το βίντεο δεν ανέβηκε για likes ή αποδοχή. Αν αυτός ήταν ο σκοπός, βλέποντας την απήχηση που πήρε, θα το είχαμε ήδη ανεβάσει και στο TikTok, όπου η διάδοση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Επιλέξαμε συνειδητά να μην το κάνουμε, ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα παιδί 14 ετών και ήδη είδαμε πόση κακία μπορεί να υπάρξει ακόμη και εδώ. Αν έγινε viral, έγινε γιατί εσείς το κάνατε viral: σας άγγιξε, ταυτιστήκατε και το αγαπήσατε. Εμείς απλώς μοιραστήκαμε την αφιέρωση ενός παιδιού σε έναν άνθρωπο με τον οποίο τους ένωνε το ίδιο αίμα».