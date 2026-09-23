Άννα Μπεζάν: «Σε αυτή τη χώρα ζούμε από θαύμα» – Η ανάρτησή της για το τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Η Άννα Μπεζάν εξέφρασε την ανησυχία της για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, με αφορμή ένα τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα. Η ηθοποιός αποκάλυψε μέσω Instagram ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, την οποία απέφυγε χάρη σε μια μικρή καθυστέρηση, προτείνοντας οι μεγάλες μεταφορές να γίνονται νύχτα για αυξημένη ασφάλεια.

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Άννα Μπεζάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ανησυχία της για τα μέτρα ασφαλείας στους ελληνικούς δρόμους εξέφρασε η Άννα Μπεζάν, με αφορμή το ατύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε μέσω Instagram ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο του ατυχήματος, αλλά κατάφερε να το αποφύγει χάρη σε μια καθυστέρηση λίγων λεπτών.
  • «Ευτυχώς ξεκίνησα πέντε λεπτά αργότερα. Για άλλη μια φορά συνειδητοποιώ ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε από θαύμα», ανέφερε η Άννα Μπεζάν, προτείνοντας οι μεταφορές αυτού του είδους να πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες.

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Την ανησυχία της για τα μέτρα ασφαλείας στους ελληνικούς δρόμους εξέφρασε η Άννα Μπεζάν, με αφορμή το ατύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν φορτηγό που μετέφερε μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε μέσω Instagram ότι βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο του ατυχήματος, αλλά κατάφερε να το αποφύγει χάρη σε μια καθυστέρηση λίγων λεπτών. Όπως ανέφερε, βρισκόταν μόλις 10-15 αυτοκίνητα πίσω από το σημείο της σύγκρουσης.

«Ευτυχώς ξεκίνησα πέντε λεπτά αργότερα. Για άλλη μια φορά συνειδητοποιώ ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε από θαύμα», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι τέτοιου είδους μεταφορές θα ήταν ασφαλέστερο να πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες, όταν η κυκλοφορία είναι περιορισμένη.

 

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