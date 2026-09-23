Ιράν: Μέσω του Κατάρ οι όροι προς τις ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου και άρση του αποκλεισμού

Τους όρους της Τεχεράνης για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετέφερε η ιρανική πλευρά μέσω Καταριανού διαμεσολαβητή στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.
BREAKING: Iran says it conveyed conditions to US through Qatari mediator
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 23, 2026
Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA, στις προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν περιλαμβάνονται ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, καθώς και η διακοπή των ενεργειών που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «επιθετικές ενέργειες» των ΗΠΑ.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μπαγκαΐ, η ιρανική πλευρά ζητά τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και του οικονομικού «πολέμου», καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με το Κατάρ να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.
Iran conveyed its conditions to the United States through a Qatari mediator in New York, including an end to the war on all fronts and a halt to what Tehran described as US “acts of aggression,” Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei said.
“Iran’s conditions also included an…
— Iran International English (@IranIntl_En) September 23, 2026