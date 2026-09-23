Ιράν: Μέσω του Κατάρ οι όροι προς τις ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου και άρση του αποκλεισμού

Η ιρανική πλευρά μετέφερε μέσω Καταριανού διαμεσολαβητή στη Νέα Υόρκη τους όρους της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, τη διακοπή των «επιθετικών ενεργειών» των ΗΠΑ, την άρση του ναυτικού και οικονομικού αποκλεισμού, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, με τις επαφές να λαμβάνουν χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

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Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν μετέφερε τους όρους του για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ μέσω Καταριανού διαμεσολαβητή στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.
  • Στις προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν περιλαμβάνονται ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, καθώς και η διακοπή των ενεργειών που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «επιθετικές ενέργειες» των ΗΠΑ.
  • Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ζητά τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και του οικονομικού «πολέμου», καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

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Τους όρους της Τεχεράνης για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετέφερε η ιρανική πλευρά μέσω Καταριανού διαμεσολαβητή στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA, στις προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν περιλαμβάνονται ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, καθώς και η διακοπή των ενεργειών που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «επιθετικές ενέργειες» των ΗΠΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μπαγκαΐ, η ιρανική πλευρά ζητά τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και του οικονομικού «πολέμου», καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με το Κατάρ να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.

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