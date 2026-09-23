Γουίτκοφ: «Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι μακρές συνομιλίες με το Ιράν – Εποικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος ο γύρος συζητήσεων»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση μακρών και εποικοδομητικών συνομιλιών με την ιρανική αντιπροσωπεία, οι οποίες διεξήχθησαν μέσω μεσολαβητών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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Διεθνή Νέα

Γουίτκοφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε «μακρές συνομιλίες» με την ιρανική αντιπροσωπεία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
  • Ο γύρος των συζητήσεων «ολοκληρώθηκε με επιτυχία», με τον Γουίτκοφ να ελπίζει ότι θα αποδειχθεί «εποικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος».
  • Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μέσω μεσολαβητών, οι οποίοι θα συνεχίσουν το έργο τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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«Μακρές συνομιλίες» με την ιρανική αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε ότι είχε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μέσω ανάρτησής του στο X, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μέσω μεσολαβητών, οι οποίοι «μετακινούνταν μεταξύ των δύο πλευρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο γύρος των συζητήσεων «ολοκληρώθηκε με επιτυχία», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί «εποικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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