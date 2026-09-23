Γουίτκοφ: «Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι μακρές συνομιλίες με το Ιράν – Εποικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος ο γύρος συζητήσεων»

«Μακρές συνομιλίες» με την ιρανική αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε ότι είχε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Μέσω ανάρτησής του στο X, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μέσω μεσολαβητών, οι οποίοι «μετακινούνταν μεταξύ των δύο πλευρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο γύρος των συζητήσεων «ολοκληρώθηκε με επιτυχία», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί «εποικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος».
Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Today, on the sidelines of the United Nations General Assembly, we engaged in lengthy talks with the Iranian delegation through the mediators, who shuttled between the two sides throughout the day. They successfully completed a round of discussions that we hope will prove…
— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) September 22, 2026