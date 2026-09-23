Γουίτκοφ: «Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι μακρές συνομιλίες με το Ιράν – Εποικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος ο γύρος συζητήσεων»

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«Μακρές συνομιλίες» με την ιρανική αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε ότι είχε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μέσω ανάρτησής του στο X, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μέσω μεσολαβητών, οι οποίοι «μετακινούνταν μεταξύ των δύο πλευρών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο γύρος των συζητήσεων «ολοκληρώθηκε με επιτυχία», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί «εποικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.