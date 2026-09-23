Ισραήλ: «Αλλόκοτος παραλογισμός» οι δηλώσεις Μακρόν για τη Δυτική Όχθη

Έντονη ήταν η αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Δυτική Όχθη και άσκησε κριτική στις ενέργειες Ισραηλινών εποίκων.
Κατά την ομιλία του, ο Μακρόν αναφέρθηκε στη βία στη Δυτική Όχθη, όπου ασκεί περιορισμένη διοίκηση η Παλαιστινιακή Αρχή, και υποστήριξε ότι η Χαμάς δεν δρα στην περιοχή.
Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο απάντησε εμπρηστικά στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου.
«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να πάρει τον λόγο στη ΓΣ αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του «άγνοια» που όμως «δεν είναι δικαιολογία».
The Prime Minister's Office:
The grotesque absurdity of Emmanuel Macron's statement is staggering.
On Sunday, the eve of Yom Kippur, just two days ago, Netanel Shukrun—a FRENCH CITIZEN and father of six—was murdered in his car by a Hamas terrorist in Judea and Samaria. With his…
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 22, 2026