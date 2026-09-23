Ισραήλ: «Αλλόκοτος παραλογισμός» οι δηλώσεις Μακρόν για τη Δυτική Όχθη

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Έντονη ήταν η αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Δυτική Όχθη και άσκησε κριτική στις ενέργειες Ισραηλινών εποίκων.

Κατά την ομιλία του, ο Μακρόν αναφέρθηκε στη βία στη Δυτική Όχθη, όπου ασκεί περιορισμένη διοίκηση η Παλαιστινιακή Αρχή, και υποστήριξε ότι η Χαμάς δεν δρα στην περιοχή.

Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο απάντησε εμπρηστικά στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου.

«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να πάρει τον λόγο στη ΓΣ αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του «άγνοια» που όμως «δεν είναι δικαιολογία».