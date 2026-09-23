Ουγγαρία: Άρση ασυλίας για Μάγιαρ και δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Όρμπαν ζητά η εισαγγελία

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Πίτερ Μάγιαρ, αλλά και δύο πρώην υπουργών της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, ζήτησε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας.

Ο Μάγιαρ βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνα για κλοπή σχετικά με περιστατικό του 2024, όταν, σύμφωνα με την εισαγγελία, πήρε το κινητό ενός άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε σε νυχτερινό κέντρο και στη συνέχεια το πέταξε στον Δούναβη. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη και δήλωσε ότι επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του, ώστε να αντιμετωπίσει την υπόθεση.

Παράλληλα, η εισαγγελία ζητά την άρση της ασυλίας του πρώην υπουργού Πολιτισμού και Καινοτομίας, Μπάλας Χάνκο, στο πλαίσιο της υπόθεσης του Εθνικού Πολιτιστικού Ταμείου, όπου ερευνάται η φερόμενη κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής περιόδου.

Ξεχωριστή υπόθεση αφορά τον πρώην υπουργό Εθνικής Ανάπτυξης και νυν βουλευτή του KDNP, Μίκλος Σέστακ. Οι εισαγγελικές αρχές τον ερευνούν για την υπόθεση της Volánbusz και καταγγελίες περί δωροδοκίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, φέρεται να έλαβε παράνομα οικονομικά οφέλη εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2014-2018. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ανακοινώνονται από τις ουγγρικές αρχές ποινικές διαδικασίες σε βάρος πρώην υπουργών της κυβέρνησης Όρμπαν, ενώ η ταυτόχρονη κίνηση για την άρση της ασυλίας του Μάγιαρ προσθέτει νέο πολιτικό βάρος στην υπόθεση.

Και οι τρεις υποθέσεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους, ενώ για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των τριών πολιτικών θα πρέπει να αποφασίσει το ουγγρικό κοινοβούλιο.