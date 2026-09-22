Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στον ΟΗΕ

Συνεχίζει τις επαφές του στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς αύριο, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Έτσι, λοιπόν, αύριο (23/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ομιλία θα απευθύνει το απόγευμα της Πέμπτης (25/9).

Βέβαια, νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Bassirou Diomaye Diakhar Faye και τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney. Ακολούθως, στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye». Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση. Ενώ, το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan.

Το πρωί της Πέμπτης (24/9) ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζει με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 15.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture». Στις 17.10 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή στις 8.15 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Ενώ, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Vasile Tofan.