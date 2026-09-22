Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στον ΟΗΕ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στις ΗΠΑ, μεταβαίνοντας στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με ηγέτες κρατών, συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

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Κυριάκος Μητσοτάκης, ΣΕΛΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
  • Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων.
  • Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga για το «AI + Culture» στο Πανεπιστήμιο Columbia.

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Συνεχίζει τις επαφές του στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς αύριο, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

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Έτσι, λοιπόν, αύριο (23/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ομιλία θα απευθύνει το απόγευμα της Πέμπτης (25/9).

Βέβαια, νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Bassirou Diomaye Diakhar Faye και τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney. Ακολούθως, στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye». Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση. Ενώ, το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan.

Το πρωί της Πέμπτης (24/9) ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζει με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 15.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».  Στις 17.10 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή στις 8.15 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Ενώ, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Vasile Tofan.

 

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