Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «Φεγγάρι του Θερισμού»

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Σε τέσσερις ημέρες, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ο ουρανός θα φωτιστεί από την πρώτη πανσέληνο του φθινοπώρου, καθώς θα σημειωθεί λίγες ημέρες μετά τη φθινοπωρινή ισημερία. Η συγκεκριμένη πανσέληνος έχει την ονομασία διεθνώς «Φεγγάρι του Θερισμού» (Harvest Moon).

Η Σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 19:49, ώρα Ελλάδας.

Αυτό σημαίνει ότι εκείνη την ώρα θα σημειωθεί η αστρονομική κορύφωση της πανσελήνου, αλλά θα είναι ορατό και πριν και μετά από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανάλογα με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες.

Η ονομασία Harvest Moon δεν αποτελεί επιστημονικό ή αστρονομικό όρο. Συνδέεται με παλιές αγροτικές παραδόσεις του βόρειου ημισφαιρίου και ειδικότερα με την περίοδο της συγκομιδής.

Παραδοσιακά, ως «Φεγγάρι του Θερισμού» χαρακτηρίζεται η πανσέληνος που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία.

Η ονομασία σχετίζεται με το γεγονός ότι το φως της Σελήνης μπορούσε να προσφέρει επιπλέον φωτισμό μετά τη δύση του Ήλιου, παρατείνοντας ουσιαστικά τον χρόνο κατά τον οποίο οι αγροτικές εργασίες μπορούσαν να συνεχιστούν.

Πριν από την ευρεία χρήση του ηλεκτρικού φωτισμού, το φυσικό φως της πανσελήνου είχε ιδιαίτερη πρακτική σημασία για τις αγροτικές κοινωνίες. Έτσι, το συγκεκριμένο φεγγάρι συνδέθηκε διαχρονικά με την εποχή του θερισμού και της συγκομιδής.

Γιατί μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί

Ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να κάνουν την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εμφάνισή της κοντά στον ορίζοντα.

Όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά, το φως της διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης μέχρι να φτάσει στα μάτια του παρατηρητή. Ως αποτέλεσμα, το φεγγάρι μπορεί να φαίνεται κιτρινωπό, πορτοκαλί ή ελαφρώς κοκκινωπό.