ΟΗΕ: ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που αυξάνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο αρκτικό νησί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν σήμερα στη Νέα Υόρκη τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε αυτό το νησί της Αρκτικής και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπεγχάγης.

Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επιδίωξη του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ως έδαφος των ΗΠΑ ή να την αγοράσει, με στόχο να περιοριστεί η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική. Επιτρέπει όμως στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις.

Στην ομιλία του νωρίτερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πριν από την τελετή της υπογραφής, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ αποκτούν μέσω αυτής της συμφωνίας «μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια και σε όλες τις άλλες ανάγκες αυτού του εδάφους».

«Κανείς αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα επιτραπεί ποτέ να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία στο εξής ή να κάνει ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς τη ρητή, γραπτή έγκριση μας», πρόσθεσε.

Παρόντες στην τελετή της υπογραφής, εκτός του Τραμπ, ήταν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν. Η Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για μια συμφωνία που μπορεί «να ισχύει για πάντα», σημειώνοντας ότι υπογραμμίζει τη σημασία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και σέβεται το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση. «Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε ισχυρό το ΝΑΤΟ στην Αρκτική, όπου έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει», είπε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας.

Δύο νέες βάσεις προβλέπει η «συμφωνία χωρίς τέλος»

Με βάση τη συμφωνία αυτή, που όπως είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν προβλέπεται να έχει κάποιο «τέλος», οι ΗΠΑ θα επιτραπεί να ιδρύσουν δύο νέες στρατιωτικές βάσεις, στο Ναρσάρσουακ και το Μέστερσβιγκ της Γροιλανδίας ενώ παράλληλα μπορούν να εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Διαστημική Βάση του Πιτουφίκ.

Στην περίπτωση που η Γροιλανδία αποκτήσει την ανεξαρτησία της, θα πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να συνεχίσει να τηρεί την αμυντική συμφωνία.

Καμία χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα επιτρέπεται να εγκαταστήσει δική της, επανδρωμένη ή μη, στρατιωτική εγκατάσταση στη Γροιλανδία. Επίσης, απαγορεύονται οι επενδύσεις στους «ευαίσθητους τομείς» από χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ θα μπορούν να συμπεριλάβουν τη Γροιλανδία στον αμυντικό «Χρυσό Θόλο», ωστόσο τα «δικαιώματα πρόσβασής» τους το νησί θα πρέπει να ασκούνται κατά τρόπο που θα σέβεται την κοινωνία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

Η Δανία από την πλευρά της θα συνεχίσει να ενισχύει την αμυντική θωράκιση της Αρκτικής. Όλες οι πλευρές θα συνεργάζονται για να αποκρούουν απόπειρες κατασκοπείας στη Γροιλανδία.

Την υπογραφή της συμφωνίας χαιρέτισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σημειώνοντας ότι ενισχύεται η συλλογική άμυνα και ότι η μεγαλύτερη ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη Βόρεια Αμερική.