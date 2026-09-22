Singapore Open: Η Σάκκαρη νίκησε τη Φρουχβίρτοβα με 2-0 και προκρίθηκε στους «16»

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Λίντα Φρουχβίρτοβα με 6-4, 6-1 και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Singapore Open. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Νάο Χιμπίνο, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

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Αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη
(AP Photo/Maja Smiejkowska)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Singapore Open, επικρατώντας της Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σετ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.
  • Παρότι βρέθηκε πίσω με 0-2 στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη ανέτρεψε την κατάσταση και το κατέκτησε με 6-4. Στο δεύτερο σετ επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, κερδίζοντας με 6-1.
  • Στη φάση των «16», η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει τη Νάο Χιμπίνο (Νο. 190). Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

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Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Singapore Open, επικρατώντας της Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σετ (6-4, 6-1) και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στο Νο. 33 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε δυσκολίες στην αρχή της αναμέτρησης με την Τσέχα (Νο. 177), καθώς βρέθηκε πίσω με 0-2 στο πρώτο σετ. Στη συνέχεια, ωστόσο, βρήκε τον ρυθμό της, ανέτρεψε την κατάσταση και κατέκτησε το σετ με 6-4, ολοκληρώνοντάς το με έναν νικηφόρο πόντο (winner).

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη επέβαλε τον ρυθμό της και περιόρισε την αντίπαλό της στην κατάκτηση μόλις ενός γκέιμ. Με 6-1 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Αντίπαλος της Σάκκαρη η Νάο Χιμπίνο

Στη φάση των «16», η 31χρονη Ελληνίδα θα αντιμετωπίσει τη Νάο Χιμπίνο (Νο. 190), η οποία προκρίθηκε επικρατώντας της Κριστίνα Μλαντένοβιτς με 2-1 σετ (7-5, 3-6, 6-4).

Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Γιαπωνέζα τενίστρια είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

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