Singapore Open: Η Σάκκαρη νίκησε τη Φρουχβίρτοβα με 2-0 και προκρίθηκε στους «16»

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Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Singapore Open, επικρατώντας της Λίντα Φρουχβίρτοβα με 2-0 σετ (6-4, 6-1) και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στο Νο. 33 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε δυσκολίες στην αρχή της αναμέτρησης με την Τσέχα (Νο. 177), καθώς βρέθηκε πίσω με 0-2 στο πρώτο σετ. Στη συνέχεια, ωστόσο, βρήκε τον ρυθμό της, ανέτρεψε την κατάσταση και κατέκτησε το σετ με 6-4, ολοκληρώνοντάς το με έναν νικηφόρο πόντο (winner).

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη επέβαλε τον ρυθμό της και περιόρισε την αντίπαλό της στην κατάκτηση μόλις ενός γκέιμ. Με 6-1 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Αντίπαλος της Σάκκαρη η Νάο Χιμπίνο

Στη φάση των «16», η 31χρονη Ελληνίδα θα αντιμετωπίσει τη Νάο Χιμπίνο (Νο. 190), η οποία προκρίθηκε επικρατώντας της Κριστίνα Μλαντένοβιτς με 2-1 σετ (7-5, 3-6, 6-4).

Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Γιαπωνέζα τενίστρια είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.